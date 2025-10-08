Por que Trump tenta enviar a Guarda Nacional para várias cidades dos EUA?

Getty Images Tropas da Guarda Nacional destacadas em Washington em setembro fazem guarda em frente à Union Station O envio da Guarda Nacional para várias cidades dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump gerou uma série de contestações judiciais por parte de autoridades estaduais e locais. Trump argumenta que o uso das tropas é necessário para conter a violência em cidades governadas por democratas, combater o crime e apoiar suas iniciativas de deportação.

Ele entrou em rota de colisão com vários governadores democratas, que resistem a essas medidas e afirmam que os destacamentos são desnecessários e podem aumentar as tensões. Processos judiciais foram recentemente abertos nos Estados de Illinois e Oregon. Enquanto as batalhas legais continuam, veja o que se sabe até agora. O que é a Guarda Nacional e quem a comanda? A Guarda Nacional é formada principalmente por tropas baseadas nos Estados, que geralmente atuam em grandes emergências, como desastres naturais ou protestos de grande escala. Todos os 50 Estados dos EUA, além do Distrito de Colúmbia e dos territórios de Guam, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas, possuem seu próprio contingente da Guarda Nacional. Essas tropas também podem ser enviadas para o exterior, e algumas unidades são especializadas no combate a incêndios florestais ou na segurança das fronteiras do país.

Os membros da Guarda Nacional estão subordinados ao Departamento de Defesa e podem ser "federalizados" — ou seja, colocados sob o controle direto do presidente — em determinadas circunstâncias. No entanto, os pedidos de apoio normalmente começam em nível local. Nesses casos, o governador de um Estado ativa as tropas da Guarda Nacional durante uma emergência e pode solicitar ajuda adicional ao presidente ou a outros Estados. As tropas da Guarda Nacional têm poderes limitados: elas não executam a lei, nem realizam prisões, apreensões ou buscas. Uma lei chamada Posse Comitatus restringe o poder do governo federal de usar forças militares em questões domésticas.

Como Trump está tentando usar a Guarda Nacional nas cidades dos EUA? Trump tem tentado contornar o processo normal de mobilização da Guarda Nacional várias vezes — inclusive ao ordenar o envio de membros da guarda de um Estado para outro. Em junho, ele assumiu o controle da Guarda Nacional da Califórnia para responder a protestos contra operações de imigração em Los Angeles, mesmo com a objeção do governador Gavin Newsom. A Califórnia entrou com dois processos contra o governo Trump. Um deles contestava a tomada de controle da Guarda Nacional, mas um tribunal de apelações acabou decidindo a favor do presidente. Em outro caso, um juiz federal concluiu que o uso das tropas da guarda em Los Angeles violou a Lei Posse Comitatus.

Durante o verão, centenas de membros da Guarda Nacional foram enviados à capital Washington para responder ao que Trump chamou de uma "situação de completa e total falta de lei". O presidente citou a criminalidade e o número de pessoas em situação de rua como justificativas. Trump também autorizou o envio de 300 membros da Guarda para Chicago após protestos contra a imigração, especialmente em frente a centros de detenção. Oficiais vindos do Texas já chegaram a um centro de treinamento próximo à cidade. O governador de Illinois, o democrata JB Pritzker, acusou Trump de tentar "fabricar uma crise" e entrou com uma ação judicial própria.