'Não queria mais ter relações sexuais com meu marido após o nascimento do nosso bebê'

Holly Hagan-Blyth A estrela de TV e coach de fitness britânica Holly Hagan-Blyth falou abertamente sobre a intimidade do casal após o parto O sexo é parte integrante do relacionamento de muitas pessoas. Mas, para algumas delas, a perda da libido é comum depois de eventos marcantes da vida, como a gravidez e o parto, segundo o NHS, o serviço público de saúde do Reino Unido. A estrela de TV e coach de fitness britânica Holly Hagan-Blyth viu isso acontecer com ela, depois que teve seu filho.

"Eu poderia ter dito 'veja, se você nunca mais me tocar, não vou nem ligar', pois é simplesmente como eu me sentia na época", declarou ela à BBC. A terapeuta de sexo e relacionamentos Rachel Gold afirma que as mães costumam esperar intimidade novamente após o check-up pós-natal de seis semanas. "Acho que isso realmente leva as pessoas a acreditar que este deve ser o tempo necessário para ter sexo novamente, mas não é verdade", explica ela. Hagan-Blyth conta que seu apetite sexual desabou após a chegada de seu filho Alpha-Jax em 2023. Foi quando ela começou a evitar qualquer tipo de intimidade.

"Sempre que eu oferecia a ele [seu marido, Jacob] qualquer tipo de afeto, como um toque ou um abraço, eu sentia que aquilo levaria a tudo, ao sexo, e eu não queria", descreve ela. "Comecei a sentir conotação negativa ao fazer qualquer coisa para ele." Ela conta que ser aberta com seu marido ajudou. "Assim que eu disse 'é assim que me sinto, sempre que eu abraçar e tocar em você, podemos simplesmente não fazer com que siga adiante? Porque isso simplesmente faz com que eu não queira fazer aquilo', de repente, tudo ficou muito melhor, pois retirou aquela pressão."

Seu marido Jacob receava que ela nunca mais o desejasse. "Eu disse 'você precisa entender que isso não tem nada a ver com você. Eu me sinto desta forma no momento, mas não penso nada diferente de você.'" "Eu realmente não me vejo tendo sexo agora, nem talvez nos próximos meses. É um problema meu que estou atravessando e preciso simplesmente trabalhar isso", disse Hagan-Blyth.

Ela espera que casais que vivenciem o mesmo problema possam ser mais abertos. "As pessoas realmente dizem que o relacionamento muda depois de ter um filho, mas acho que, só quando se vivencia isso, você realmente, de verdade, percebe o quanto tudo muda." Holly Hagan-Blyth Holly Hagan-Blyth, seu marido Jacob e seu bebê Alpha-Jax na academia A especialista em ginecologia e obstetrícia Jennifer Lincoln afirma que existem muitas razões que levam as mulheres a não querer ter sexo depois do parto.