EUA explodiram barco colombiano, diz presidente Petro: 'Agressão contra toda a América Latina'

DONALD TRUMP/TRUTH SOCIAL Donald Trump postou vídeo com ataque a barco O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta quarta-feira (8/10) que indícios apontam que o último barco bombardeado pelos Estados Unidos no Caribe era colombiano e tinha cidadãos do país a bordo. "A agressão é contra toda a América Latina e o Caribe", disse Petro em uma publicação no X, acrescentando que "um novo cenário de guerra se abriu".

"Não há guerra contra o contrabando; há uma guerra pelo petróleo e ela deve ser parada pelo mundo", continuou. Na sexta (3/10), os EUA mataram quatro pessoas em um ataque a um barco perto da costa da Venezuela que supostamente traficava drogas, disse o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth. "O ataque foi realizado em águas internacionais, próximo à costa da Venezuela, enquanto a embarcação transportava grandes quantidades de entorpecentes — com destino aos Estados Unidos para envenenar nosso povo", escreveu Hegseth no X. Hegseth afirmou que o ataque ocorreu na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA, que cobre a maior parte da América do Sul e do Caribe.

"Esses ataques continuarão até que os ataques contra o povo americano acabem!!!!" Esse foi o quarto ataque dos EUA contra embarcações no Mar do Caribe nas últimas semanas, matando ao todo 21 pessoas, segundo o governo americano. No início de setembro, Trump afirmou que 11 pessoas foram mortas em um ataque contra uma embarcação que transportava drogas no sul do Caribe.

Mais tarde, no mesmo mês, dois ataques separados, com poucos dias de diferença, mataram um total de seis pessoas. Segundo o governo Trump, todos estavam envolvidos no "narcotráfico" da América Latina aos EUA. No entanto, os americanos não apresentaram provas e detalhes sobre quem ou o que estava a bordo. Os ataques têm provocado condenação em países como Venezuela e Colômbia, e alguns juristas internacionais os classificam como uma violação do direito internacional.

No fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, também confirmou o ataque em sua plataforma Truth Social, dizendo que o barco transportava drogas "suficientes para matar de 25 a 50 mil pessoas". O caso estremece ainda mais as relações entre EUA e Colômbia. No fim de setembro, o governo Trump anunciou que revogaria o visto do presidente Petro, depois que ele pediu a soldados americanos que desobedecessem Trump durante um discurso em um protesto pró-Palestina em Nova York.