3 fatores para entender os protestos contra o governo Noboa que têm paralisado o Equador

Getty Images Manifestantes participam de protesto em apoio à greve nacional em Quito, em 7 de outubro Mesmo após o governo do Equador declarar estado de exceção, os protestos não parecem diminuir no país. Os confrontos entre manifestantes e forças policiais já deixaram um morto, mais de 80 feridos e cerca 100 pessoas detidas.

Na terça-feira (7/10), cinco pessoas foram detidas após uma emboscada que o governo equatoriano qualificou como uma tentativa de assassinato do presidente Daniel Noboa, que saiu ileso. Inés Manzano, ministra do Meio Ambiente e Energia, afirmou que cerca de 500 pessoas "estavam atirando pedras" no carro do presidente e acrescentou que também havia "marcas de bala", enquanto o mandatário chegava a um evento no município de El Tambo, na província de Cañar, no sul do país. Um vídeo compartilhado pela assessoria do presidente com a BBC mostra manifestantes lançando pedras contra um carro e três pequenos buracos em uma das janelas. Especialistas consultados pela BBC Verify, o serviço de verificação da BBC, determinaram que não há nenhuma evidência que permita concluir que os manifestantes dispararam balas contra o comboio presidencial.

Segundo Amael Kotlarski, especialista em armas da empresa de inteligência de defesa Janes, as marcas visíveis no carro em que se acredita que Noboa viajava são "mais consistentes com pedras ou projéteis lançados à mão" do que com balas. Por sua vez, Lewis Galvin, analista da consultoria de risco estratégico Sibylline, disse à BBC que a maior parte dos danos observados nos veículos do comboio parece ter sido causada por pedras. Enquanto o governo acusa vários manifestantes de serem terroristas, a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie), a maior organização indígena do país, afirmou no X que cinco de seus membros foram "detidos arbitrariamente".

A organização também denunciou uma "brutal ação policial e militar" e uma "violência orquestrada contra o povo mobilizado". "Entre os agredidos há mulheres idosas", acrescentou a Conaie na publicação, que inclui um vídeo em que quatro policiais com coletes à prova de balas e o rosto coberto aparecem prendendo uma mulher vestida com trajes tradicionais indígenas. O governo equatoriano adiantou que as cinco pessoas detidas seriam processadas por terrorismo e tentativa de assassinato.

Há duas semanas, o Equador vive uma série de protestos que se intensificaram com o passar dos dias. Nesta reportagem, a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, explica três fatores que ajudam a entender a evolução desses protestos. 1. Eliminação dos subsídios ao diesel Getty Images Os manifestantes dizem que as comunidades mais pobres serão mais afetadas pelo corte do subsídio O governo de Daniel Noboa anunciou, em 12 de setembro, o fim do subsídio ao diesel devido ao alto custo que representava para o Estado e afirmou que os recursos antes destinados à sua manutenção seriam redirecionados para programas de proteção social e subsídios voltados a incentivar a produção nacional.