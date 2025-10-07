Tarifas, juros e demissões: Suprema Corte dos EUA vai redefinir poderes de Trump

Getty Images A mais alta corte dos EUA vai se pronunciar sobre as tentativas de Trump de expandir o poder presidencial A Suprema Corte dos Estados Unidos iniciou nesta segunda-feira (6/10) seu novo mandato com uma pauta já repleta de casos significativos e que podem definir o alcance da autoridade presidencial de Donald Trump — com a perspectiva de que mais processos cheguem à Corte em breve. Nos oito meses desde que Trump retornou à Casa Branca, ele tem testado os limites do poder Executivo, implementando novas políticas de forma unilateral, reduzindo orçamentos e o quadro de funcionários federais e tentando trazer agências e instituições anteriormente independentes para sob seu controle direto.

A mais recente disputa jurídica surge das tentativas do presidente de assumir o controle das unidades da Guarda Nacional dos Estados e enviá-las a cidades onde ele alega haver desordem pública e criminalidade desenfreada, contrariando autoridades locais e estaduais. Em Oregon, uma juíza federal emitiu ordens bloqueando o envio de tropas de Trump a Portland. Um tribunal de apelações deve revisar a medida nos próximos dias. "Esta é uma nação de leis constitucionais, não de lei marcial", escreveu a juíza Karin Immergut, nomeada por Trump em seu primeiro mandato, em sua decisão publicada no sábado. "Os réus apresentaram uma série de argumentos que, se aceitos, correm o risco de confundir a linha que separa o poder civil do poder militar federal — em detrimento desta nação."

Assim que o tribunal de apelações emitir sua decisão, a Suprema Corte poderá intervir por meio de seu chamado shadow docket [ou "processo sombra", em tradução livre, que descreve a prática da Corte de emitir decisões e ordens emergenciais de forma acelerada, sem o processo habitual de argumentação oral], publicando uma decisão que pode restringir a capacidade de Trump de usar o Exército em solo americano — ou conceder ao presidente liberdade total, ao menos temporariamente. Esse tipo de revisão se tornou mais frequente recentemente, já que a maioria dos juízes da Suprema Corte, ao responder a petições de emergência apresentadas pelo governo Trump, tem permitido que as ações do presidente avancem enquanto as disputas legais seguem tramitando. "Um cabo de guerra entre a Suprema Corte e os tribunais federais inferiores será uma força motriz no próximo mandato", afirmou Samuel Bray, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Chicago, em um pronunciamento no mês passado.

REUTERS/Kevin Mohatt Nos próximos meses, contudo, a Suprema Corte deve enfrentar questões sobre o poder presidencial Cabo de guerra O uso frequente desse shadow docket tem sido criticado por juristas e políticos de tendência progressista, que consideram a prática um uso indevido da autoridade do tribunal. As decisões costumam ser curtas, oferecendo pouca fundamentação jurídica e deixando juízes de instâncias inferiores sem orientação clara. "Todos os americanos deveriam estar alarmados com a crescente dependência da Suprema Corte de seu shadow docket para resolver casos controversos e de alto perfil sem transparência — sem explicações substantivas, sem argumentos orais, sem justificativas", afirmou o senador democrata Cory Booker, de Nova Jersey, no início deste ano. "Isso empurra ainda mais as deliberações e decisões da Corte para fora do escrutínio público, blindando-a contra a responsabilização."

Nos próximos meses, contudo, a Suprema Corte deve enfrentar questões sobre o poder presidencial — e outras controvérsias de grande repercussão — ouvindo argumentos orais e emitindo decisões completas sobre o mérito dos casos. "Ela não vai poder se safar com ordens de uma página que não explicam o raciocínio", disse Maya Sen, professora da Escola Kennedy de Harvard, especialista em Suprema Corte e política dos EUA. "Se for conceder mais poder ao Executivo, terá que explicar por quê." A Corte já programou a análise de se leis federais que impedem o presidente de demitir membros de agências concebidas pelo Congresso para serem independentes violam a autoridade executiva.