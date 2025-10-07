Carro de Daniel Noboa, presidente do Equador, é atacado; o que se sabe

EPA Noboa em foto de setembro; presidente do Equador está bem e seguiu com sua agenda, disse ministra O governo do Equador afirmou nesta terça-feira (07/10) que o presidente do país, Daniel Noboa, foi alvo de uma "tentativa de assassinato" na província de Cañar. A ministra de Energia e Minas, Ines Manzano, afirmou que Noboa está bem e segue com sua agenda com "normalidade". Segundo ela, o carro onde o presidente estava foi atacado por cerca de 500 pessoas com pedras.

"Também há marcas de tiros no carro do presidente", afirmou Manzano à imprensa local. Ainda de acordo com ela, cinco pessoas já foram detidas pela ocorrência e outras foram denunciadas. Noboa se dirigia ao local para anunciar obras de saneamento. A Presidência do país postou em suas redes sociais um vídeo filmado dentro de um carro apedrejado por pessoas que estão fora, algumas segurando bandeiras do Equador. A organização indígena Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE) afirmou que houve "violência orquestrada" contra a "população mobilizada" no local, onde manifestantes aguardavam a caravana presidencial para protestar contra Noboa.

Segundo a CONAIE, a maior organização indígena do país, houve "brutal ação policial e militar" contra os manifestantes. "Denunciamos que ao menos cinco companheiros foram detidos de forma arbitrária. Entre os agredidos, estão mulheres de terceira idade", disse a organização na rede social X. Em setembro, a CONAIE convocou por tempo indeterminado uma grave nacional contra cortes no subsídio ao diesel. A organização liderou manifestações que derrubaram três presidentes entre 1997 e 2005.