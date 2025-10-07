Alpinistas são resgatados após ficarem presos em nevasca no Everest

Reuters Operação de resgate mobilizou moradores, policiais e bombeiros na região Um total de 580 pessoas que ficaram presas por causa de uma tempestade de neve perto do Monte Everest foram resgatadas em segurança no Tibete, de acordo com a mídia estatal chinesa. Segundo informações da CCTV nesta terça-feira (7/10), os alpinistas chegaram à pequena cidade de Qudang e áreas próximas, acompanhadas por cerca de 300 guias locais e outros membros da equipe de apoio.

Um último grupo de aproximadamente 10 pessoas, acompanhado por trabalhadores de resgate, ainda não chegou à Qudang, mas está em um local seguro, que dispõe de equipamentos de aquecimento, oxigênio e outros suprimentos de emergência. Os turistas ficaram presos a uma altitude de mais de 4,9 mil metros depois que uma forte nevasca bloqueou a rota pelas encostas orientais do Everest durante o fim de semana. A tempestade de neve atingiu a região durante um feriado de oito dias conhecido na China como Semana Dourada — um dos períodos com maior turismo local. Geralmente, o mês de outubro costuma ter céus limpos e temperaturas amenas, o que faz com que muitas pessoas procurem a região nessa época para fazer trilhas próximo ao Monte Everest.

Centenas de caminhantes seguiram para a trilha do Vale Karma, uma rota menos conhecida, porém cênica, que leva até a base do Everest — e que oferece uma vista do pico mais alto do mundo. Reuters Pessoas deixando o acampamento depois da tempestade de neve na sexta-feira (3/10) A forte nevasca começou na noite de sexta-feira (3/10), se intensificando durante o fim de semana, e pegando os guias de surpresa. Um alpinista, que já havia visitado o Himalaia mais de uma dezena de vezes, disse à BBC que "nunca havia experimentado um clima como este".

Dong Shuchang, 27 anos, disse que várias pessoas em seu grupo, formado por 20 integrantes, apresentaram sinais de hipotermia. Chen Geshuang, que fazia parte do grupo de Dong, disse que a neve chegava a cerca de 1 metro quando o grupo iniciou o retorno no domingo. "Todos nós somos alpinistas experientes. Ainda assim, foi extremamente difícil enfrentar essa nevasca. Tive muita sorte de conseguir sair", declarou.