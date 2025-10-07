A dura resposta de J.K. Rowling a críticas da atriz Emma Watson: 'Ela ignora o quanto é ignorante'

Wireimage/Getty Images J.K. Rowling e Emma Watson fotografadas juntas em 2009 J.K. Rowling enviou uma resposta contundente a Emma Watson depois que a atriz da série Harry Potter falou recentemente sobre a relação entre elas e uma discordância pública sobre a questão da identidade de gênero. Na semana passada, Watson disse que ainda ama Rowling e se recusa a "cancelá-la", apesar das diferenças entre elas sobre o assunto.

Mas na segunda-feira, a autora respondeu dizendo que seus próprios sentimentos em relação à sua "ex-amiga" azedaram depois que Watson, segundo ela, publicamente "jogou gasolina no fogo" do debate, em um momento de auge de ameaças contra Rowling. Rowling escreveu no X: "Como outras pessoas que nunca experimentaram a vida adulta sem o conforto da riqueza e da fama, Emma tem tão pouca experiência da vida real que é ignorante quanto à sua própria ignorância." Watson, 35, interpretou Hermione Granger nos oito filmes baseados nos livros de Rowling entre 2001 e 2011. Ela e Daniel Radcliffe estiveram entre as estrelas que se distanciaram de Rowling quando a autora causou polêmica ao se manifestar contra o ativismo trans, que, segundo ela, havia corroído o conceito de sexo biológico.

A escritora foi acusada de ser transfóbica, o que ela negou, dizendo que estava preocupada com o efeito sobre as mulheres em espaços exclusivos para um único sexo. Em uma entrevista na semana passada, Watson disse: "É meu desejo mais profundo esperar que as pessoas que não concordam com minha opinião possam me amar, e espero poder continuar amando as pessoas com quem não necessariamente compartilho a mesma opinião". 'Ponto de virada' Em sua nova postagem na segunda-feira, Rowling escreveu: "Não tenho direito à concordância eterna de nenhum ator que já interpretou um personagem que criei. A ideia é tão ridícula quanto eu consultar meu chefe de quando tinha 21 anos para saber quais opiniões devo ter hoje em dia."

Ela disse que, no entanto, tinha sido "difícil deixar de lado uma certa proteção" depois de conhecer alguém desde os 10 anos de idade. "Até muito recentemente, eu não conseguia esquecer a lembrança das crianças que precisavam ser gentilmente incentivadas durante as gravações em um grande e assustador estúdio de cinema." A autora disse que a "virada" em seus sentimentos ocorreu em 2022, quando Watson pareceu fazer uma crítica sutil a Rowling no palco do Bafta Awards.

A apresentadora Rebel Wilson apresentou Watson dizendo: "Ela tem orgulho de se considerar feminista, mas todos sabemos que ela é uma bruxa". Watson respondeu que estava "aqui por TODAS as bruxas", o que foi amplamente interpretado como uma declaração de apoio à comunidade trans. Muitos interpretaram que ela então disse "bar one" (exceto uma), embora não esteja claro, e ela possa ter realmente dito "by the way" (a propósito). Rowling disse que depois houve uma ocasião que "doeu muito mais do que o discurso em si", quando recebeu de Watson um bilhete, entregue por um terceiro, apesar de a atriz ter seu número de telefone. O bilhete tinha uma única linha dizendo: "Sinto muito pelo que você está passando", disse Rowling. "Isso aconteceu quando as ameaças de morte, estupro e tortura contra mim estavam no auge, numa época em que minhas medidas de segurança pessoal tiveram que ser consideravelmente reforçadas e eu estava constantemente preocupado com a segurança da minha família", disse a autora.