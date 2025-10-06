Por que novo premiê francês renunciou após menos de um mês no cargo

Reuters Sebastian Lecornu ficou menos de um mês no cargo O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, renunciou nesta segunda-feira (6/10), menos de um mês após assumir o cargo. A decisão foi anunciada pelo Palácio do Eliseu (o gabinete da Presidência) durante a manhã, após um encontro de Lecornu com o presidente Emmanuel Macron.

A política francesa está altamente instável desde julho de 2024, quando eleições parlamentares antecipadas resultaram em uma Assembleia Nacional extremamente dividida. O pleito realizado em julho do ano passado foi convocado por Macron após seu partido ser derrotado pelo Reunião Nacional em eleições para o Parlamento Europeu. A eleição legislativa francesa acabou levando a uma diminuição da bancada presidencial e a um avanço das bancadas de ultradireita e de esquerda. Com isso, nenhum partido conseguiu garantir maioria absoluta na Assembleia Nacional.