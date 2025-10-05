Amnésia infantil: por que não temos lembranças de quando éramos bebês

KDP via Getty Images A amnésia infantil descreve a incapacidade dos adultos de se lembrarem de eventos específicos da sua primeira infância. O dia em que nascemos, nossos primeiros passos, nossas primeiras palavras são todos momentos marcantes em nossas vidas. No entanto, não nos lembramos de nenhum deles. Por quê? Neurocientistas e psicólogos vêm se debruçando sobre essa questão há décadas.

Nossa incapacidade de lembrar eventos específicos dos primeiros anos de vida é chamada de amnésia infantil, e muitas teorias foram desenvolvidas ao longo dos anos na tentativa de explicá-la. Nick Turk-Browne, professor de psicologia e neurocirurgia na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, afirma que o debate se resume essencialmente a duas questões fundamentais: criamos memórias nos nossos primeiros anos de vida, mas somos incapazes de acessá-las mais tarde, ou não criamos memórias até crescermos? De acordo com o professor Turk-Browne, até a última década, os pesquisadores presumiam principalmente que os bebês não criavam memórias. Alguns acreditavam que isso se devia à falta de um senso de identidade totalmente formado ou à incapacidade de falar. Science Photo Library via Getty Images O hipocampo é uma região do cérebro com formato de cavalo-marinho que desempenha um papel importante na memória. Outra hipótese, explica ele, é que não conseguimos criar memórias até aos quatro anos de idade, porque o hipocampo — uma região do cérebro responsável pela criação de novas memórias — ainda não está totalmente desenvolvido.

"Ele mais do que dobra de tamanho durante a infância", diz o professor Turk-Browne. "E então, talvez as experiências iniciais que temos não possam ser armazenadas porque não temos o circuito necessário para fazer isso." Examinando o cérebro de um bebê No entanto, um estudo publicado no início deste ano pelo próprio professor Turk-Browne parece contradizer essa ideia. Sua equipe mostrou a 26 bebês — com idades entre quatro meses e dois anos — uma série de imagens enquanto examinava os cérebros dos bebês e mediu a atividade do hipocampo.

Em seguida, mostraram aos bebês uma das imagens anteriores ao lado de uma nova e mediram os movimentos oculares dos bebês para analisar qual das duas imagens eles olhavam mais. Se fosse a imagem antiga, os pesquisadores interpretariam isso como um sinal de que os bebês eram capazes de se lembrar dessa imagem e reconhecê-la, conforme sugerido em estudos anteriores. 160/90 O professor Turk-Browne e sua equipe foram pioneiros em uma maneira de examinar o cérebro de bebês enquanto eles estão acordados e ativos. Os pesquisadores descobriram que, quando o hipocampo de um bebê ficava mais ativo ao ver uma imagem pela primeira vez, era mais provável que ele se lembrasse dela mais tarde — especialmente quando o bebê tinha mais de 12 meses.

Isso sugere que o hipocampo é capaz de codificar algum tipo de memória por volta do primeiro ano de idade. Para onde foram as memórias? O professor Turk-Browne afirma que o estudo de sua equipe é "um primeiro passo" para determinar se os bebês realmente estão formando memórias no hipocampo, sendo necessárias muitas outras pesquisas ainda. "Se as estamos armazenando, isso levanta questões realmente fascinantes sobre onde estão essas memórias? Elas ainda estão lá? Poderíamos acessá-las?", questiona ele.