Trump diz que 'não tolerará demora' do Hamas no acordo de paz com Israel

Reuters O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (4/10) que "não tolerará demora" nas negociações da proposta para um cessar-fogo em Gaza apresentada pelo seu governo no início da semana. "O Hamas precisa agir rápido, ou então todas as apostas serão canceladas", afirmou o líder americana em sua rede social Truth Social.

"Não tolerarei demora, que muitos acreditam que acontecerá, nem qualquer resultado em que Gaza represente uma ameaça novamente. Vamos fazer isso, RÁPIDO. Todos serão tratados com justiça!", escreveu. Trump ainda agradeceu Israel por interromper "temporariamente os bombardeios para dar uma chance de conclusão à libertação dos reféns e ao acordo de paz". Os comentários do americano ocorrem após três ataques aéreos separados na manhã deste sábado na Cidade de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde em Gaza, administrado pelo Hamas, 66 pessoas foram mortas no território palestino nas últimas 24 horas, elevando o total desde o início da guerra para 67.074. Outras 265 pessoas foram internadas no hospital com ferimentos, de acordo com um comunicado publicado no Telegram.

Em um comunicado, o movimento afirmou concordar em "libertar todos os prisioneiros israelenses, vivos e mortos, de acordo com a fórmula de troca contida na proposta do presidente Trump" — se condições para as trocas forem atendidas. Mas, no documento, o grupo parece sugerir que busca novas negociações sobre questões relacionadas ao futuro da Faixa de Gaza e aos direitos do povo palestino, afirmando que elas ainda estão sendo discutidas. A declaração do Hamas não menciona nem aceita especificamente o plano de 20 pontos de Trump, mas afirma que "renova seu acordo para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes (tecnocratas), com base no consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico".

No entanto, a declaração não menciona uma das principais exigências do plano: que o Hamas concorde com seu desarmamento e não desempenhe mais nenhum papel na governança de Gaza. A questão fundamental é se o acordo para libertar os reféns e, eventualmente, entregar Gaza será suficiente para que Donald Trump acredite que há uma perspectiva de fim da guerra. Negociações serão retomadas no Egito As negociações para um acordo entre Israel e o Hamas devem ser retomadas no Egito nos próximos dias, segundo reporta Hugo Bachega, correspondente da BBC News no Oriente Médio.