Trump declara que EUA estão em 'conflito armado' com cartéis de drogas: PCC e CV entrarão na mira?

Getty Images Especialistas veem chance de Trump classificar facções como PCC e CV como organizações terroristas O presidente americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos estão envolvidos em um "conflito armado" com cartéis de drogas, que ele agora considera "combatentes legais", de acordo com um documento confidencial obtido pela imprensa internacional. A divulgação deste memorando, obtido pela CBS (parceira da BBC nos EUA), The New York Times e Reuters, entre outros, ocorre após Washington ordenar ataques a três barcos no Caribe que supostamente transportavam drogas para os Estados Unidos. Pelo menos 17 pessoas morreram nos ataques.

O documento afirma que o presidente Trump considera os cartéis de drogas grupos armados não estatais e que suas ações equivalem a "um ataque armado contra os Estados Unidos". "O presidente determinou que os Estados Unidos estão envolvidos em um conflito armado com essas organizações terroristas designadas", afirma o documento, conforme relatado pela Reuters. "O presidente instruiu o Departamento de Guerra a conduzir operações contra eles de acordo com a lei de conflitos armados", acrescenta o memorando, usando o nome preferido de Trump para o Departamento de Defesa. O texto parece ser uma justificativa para o uso da força contra cartéis de drogas, que o governo Donald Trump acusa de inundar as ruas dos Estados Unidos com cocaína e fentanil.

Na terça-feira (30/9), Trump afirmou que seu governo está considerando atacar as operações de cartéis de drogas "que chegam por terra" aos EUA vindos da Venezuela. No último mês, os EUA realizaram uma grande operação militar no Caribe, perto da costa da Venezuela. As autoridades americanas apresentaram a mobilização como uma ação antidrogas contra o Tren de Aragua, designado como "organização terrorista" pelo governo Trump em fevereiro, e o Cartel de los Soles, uma suposta organização de tráfico de drogas que, segundo Washington, envolveria oficiais de alta patente e ex-oficiais das Forças Armadas da Venezuela e seria liderada pelo presidente Nicolás Maduro.

O governo Maduro nega as acusações e acusa os EUA de usar a questão do tráfico de drogas como desculpa para pressionar por uma mudança de regime na Venezuela. Dúvidas sobre a legalidade dos ataques Os ataques dos Estados Unidos a embarcações no Caribe foram chocantes em sua escala e geraram críticas generalizadas. De acordo com especialistas consultados pela BBC, eles podem ter violado o direito internacional.