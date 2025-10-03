Análise: Resposta do Hamas ao plano dos EUA para Gaza é significativa, mas há omissões importantes

EPA Trump e Netanyahu se encontraram na Casa Branca esta semana e revelaram o plano de paz dos EUA A concordância do Hamas em libertar os reféns que estão em Gaza, ainda que sujeita a negociações e ao cumprimento de certas condições, dará esperança real em Israel aos familiares dessas pessoas, que foram sequestradas em outubro de 2023. É uma notícia há muito tempo aguardada por essas famílias. Em sua resposta à proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos no início da semana, o grupo palestino afirmou nesta sexta-feira (03/10) concordar em "libertar todos os prisioneiros israelenses, vivos e mortos, de acordo com a fórmula de troca contida na proposta do presidente Trump".

Essa fórmula propõe o fim imediato dos combates e a libertação, em até 72 horas, de todos os reféns israelenses vivos mantidos pelo Hamas, bem como dos restos mortais de reféns que se acredita estarem mortos, em troca da soltura de centenas de palestinos detidos. Estima-se que 48 reféns ainda estão detidos em território palestino pelo grupo armado, dos quais apenas 20 estão vivos. A aceitação pelo Hamas de outra parte fundamental do plano de paz dos EUA, a ideia de entregar a governança de Gaza a tecnocratas palestinos, também é claramente significativa. Mas há muitos outros elementos da longa proposta americana de 20 pontos que se destacam pela incerteza sobre a concordância do Hamas.

O mais notável deles é a exigência de que o Hamas deponha suas armas. O governo israelense deve estar agora analisando palavra por palavra da declaração do Hamas para compreender sua verdadeira intenção. Israel precisará decidir se interpreta a sinalização do grupo palestino como uma genuína aceitação de boa-fé de alguns dos pontos-chave do acordo ou apenas uma tentativa de ganhar tempo e reabrir negociações que já vinham arrastadas.

Considerando que a declaração do Hamas ocorreu poucas horas depois de o presidente Donald Trump dar um duro ultimato para a decisão do grupo até domingo (05/10) — nas palavras do presidente americano, com este concordando ou se preparando para enfrentar "o inferno" —, alguns membros do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, provavelmente estarão profundamente céticos. Isso é particularmente verdadeiro agora que o presidente dos EUA pediu a Israel que interrompa imediatamente o bombardeio em Gaza. "Com base na declaração recém-emitida pelo Hamas, acredito que eles estão prontos para uma PAZ duradoura. Israel deve interromper imediatamente o bombardeio de Gaza, para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez!", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social.

"Neste momento, é muito perigoso fazer isso. Já estamos discutindo detalhes a serem definidos. Não se trata apenas de Gaza, trata-se da PAZ há muito buscada no Oriente Médio." A declaração do Hamas é significativa, sem dúvida. Em uma mensagem de vídeo divulgada posteriormente, Trump disse que esta sexta-feira foi um "grande dia" e agradeceu a uma série de países que, segundo ele, o ajudaram a elaborar a proposta — Catar, Egito, Turquia, Arábia Saudita e Jordânia.