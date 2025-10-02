O caso de pedófilo estuprador brasileiro no centro de polêmica sobre deportações no Reino Unido

Getty Images As decisões que mantiveram no Reino Unido dois brasileiros condenados por crimes graves no país de origem — incluindo homicídio e estupro de vulnerável — reacenderam o debate político sobre imigração e segurança pública entre os britânicos. Os dois conseguiram que a justiça britânica negasse os pedidos de extradição feitos pelo Brasil usando como argumento o risco de maus-tratos no sistema prisional brasileiro.

Críticos acusam o governo de permitir que estrangeiros condenados por crimes violentos permaneçam no país, enquanto ministros pressionam por mudanças na interpretação da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH). Entre eles, Maurício (nome fictício) condenado a 14 anos de prisão pelo estupro de uma criança de cinco anos, chamou atenção pelo fato de ter continuado cometendo crimes no Reino Unido, sendo condenado em abril deste ano pela posse e distribuição de mais de mil imagens de abuso infantil. A decisão britânica se baseou no argumento de que os acusados poderiam sofrer maus-tratos no sistema prisional brasileiro, em violação ao Artigo 3 da Convenção Europeia de Direitos Humanos (CEDH), que proíbe tortura e tratamento desumano ou degradante. Outro caso envolve Sérgio* (nome fictício), acusado de homicídio no Brasil, que conseguiu evitar a extradição alegando risco no sistema prisional brasileiro por ser homossexual, embora viva atualmente no Reino Unido com mulher e filho.

Condenação por estupro infantil e novos crimes em Londres Maurício foi condenado no Brasil a 14 anos de prisão pelo estupro de uma criança de cinco anos. Pela legislação brasileira, crimes contra vulneráveis — especialmente envolvendo violência sexual de crianças — são tratados com severidade: além da pena privativa de liberdade, o condenado tem restrições adicionais, como impossibilidade de progressão rápida de regime, fiscalização judicial prolongada e inclusão em listas nacionais de criminosos sexuais. Ele também está na lista vermelha da Interpol, e o Brasil chegou a enviar um pedido formal de extradição. Maurício foi detido em território britânico, mas teve a libertação determinada após a Justiça negar o envio de volta ao Brasil. A defesa de Maurício foi procurada pela BBC News Brasil, mas não respondeu até o momento da publicação da reportagem.

Apesar da gravidade do crime, a Justiça britânica negou a extradição, com base em argumentos de que o sistema penitenciário brasileiro não garantiria condições mínimas de dignidade, como uma cela privativa de pelo menos três metros quadrados. A defesa de Maurício também questionou se ele teria acesso adequado a cuidados básicos e proteção contra violência dentro do presídio. Após permanecer no Reino Unido, Maurício cometeu novos crimes em Londres, sendo condenado em abril deste ano pela posse e distribuição de mais de mil imagens de abuso infantil, segundo investigação de emissora de televisão do Reino Unido. Esses acontecimentos aumentam o debate sobre como o Reino Unido equilibra o cumprimento de tratados de direitos humanos com a segurança pública, especialmente quando envolve criminosos internacionais condenados por crimes graves.

No Reino Unido, a legislação sobre abuso sexual infantil é igualmente rigorosa, mas prevê penas e regimes de prisão diferentes. Criminosos estrangeiros podem ser extraditados se houver garantias sobre direitos humanos e condições adequadas, mas casos como o de Maurício mostram que a Justiça britânica pode interpretar essas normas de forma a bloquear a extradição, mesmo quando há condenação formal em outro país. Segundo a emissora, as imagens incluíam material de categoria mais grave na legislação britânica.