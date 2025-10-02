Nove das viagens de trem mais sensacionais do mundo

Alamy As viagens sobre trilhos ainda exercem grande fascínio, 200 anos depois da inauguração do primeiro trem de passageiros No dia 27 de setembro de 1825, repórteres e observadores de toda a Inglaterra se reuniram na cidade mercante de Darlington, no nordeste do país, para presenciar uma novidade inovadora no setor de transporte. Naquele dia, centenas de clientes pagaram para se espremer em um dos 20 vagões da Stockton and Darlington Railway. O trem a vapor rodou por 40 km de trilhos, até a cidade de Stockton.

Esta viagem curta e histórica foi a primeira de um trem de passageiros público e deu origem às ferrovias modernas. Duzentos anos depois, os trens cruzam o globo terrestre, seja com lentas locomotivas antigas ou trens futuristas de alta velocidade. Nos anos 1950 e 1960, o transporte aéreo pode ter se tornado mais popular do que as viagens de trem em muitas partes do mundo, mas as ferrovias ainda evocam uma sensação de nostalgia e admiração entre muitos viajantes. E correr pelos trilhos ainda é um dos meios de transporte mais ecológicos que existem. Para comemorar o bicentenário do transporte ferroviário, aqui estão algumas das mais belas e simbólicas viagens de trem do mundo, que poderão servir de inspiração para suas próximas férias.

Alamy A Ferrovia do Sr. Henderson leva seus passageiros para uma pitoresca viagem, que começa na baía de Gibraltar e atravessa o deslumbrante interior da Andaluzia, na Espanha A ferrovia britânica de 135 anos na Espanha, que atravessa uma 'terra de bandidos' Conhecida como a "Ferrovia do Sr. Henderson", esta cápsula do tempo da era vitoriana cruza o interior da Andaluzia, no sul da Espanha. Ela foi criada em um momento interessante da história espanhola e do Reino Unido. A estrada de ferro recebeu o nome do financista ferroviário britânico Alexander Henderson (1850-1934). Ele financiou o projeto em 1892, como forma de ligar Gibraltar, controlado pelo Reino Unido, ao restante do território espanhol. As tentativas anteriores de criar uma ligação ferroviária entre o porto espanhol de Algeciras e o centro da Andaluzia fracassaram porque as florestas e os morros que, hoje, são cruzados pela ferrovia eram repletos de bandidos.

Atualmente, o trem atravessa encostas montanhosas remotas e faz paradas em algumas das maravilhas naturais da região, como o Cañón de las Buitreras (Cânion dos Ninhos de Abutre), com 100 metros de altitude. Alamy A viagem de quatro horas através dos Gates Orientais, na Índia, passa por cenários exuberantes O lento trem que atravessa 58 túneis nos Gates Orientais indianos O Trem Especial de Passageiros Visakhapatnam-Kirandul leva seus visitantes em uma lenta e sinuosa viagem de quatro horas através dos Gates Orientais da Índia. Com 58 túneis, todos marcados pela rouca saudação dos passageiros, a ferrovia passa por montanhas enevoadas e florestas de carvalho, até chegar à cidade de Araku, onde os visitantes podem conhecer a próspera indústria cafeeira da região.

Getty Images A histórica cidade de Gdansk, na Polônia, é uma das últimas paradas do Baltic Express O novo trem turístico da Europa central Visite algumas das cidades mais vibrantes da Europa central com o recém-lançado Baltic Express. A viagem começa em Praga, na República Checa, e atravessa florestas de pinheiros e bosques de carvalhos, até chegar à cidade costeira de Gdynia, na Polônia. Você pode embarcar e desembarcar diversas vezes durante o trajeto, pagando uma só passagem. O trajeto leva oito horas e oferece aos viajantes a oportunidade de conhecer algumas das joias menos conhecidas da região, como Pardubice, na República Checa, com suas casas em tons pastéis e os campanários das igrejas típicas do país. Ou Poznan, a capital cultural da Polônia. Sua praça histórica poderia ser o cenário de um filme da Disney.