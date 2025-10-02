Como foi a captura no Peru de 'Pequeno J', suspeito pelo assassinato de 3 jovens que chocou a Argentina

Getty Images 'Pequeño J' foi capturado perto de Lima, capital do Peru Tony Valverde Victoriano, conhecido como Pequeño J, foi capturado na terça-feira na cidade de Pucusana, a cerca de 70 km de Lima (Peru), após uma intensa operação policial internacional que durou seis dias. Valverde é acusado de ser o mentor intelectual do violento assassinato de três jovens argentinas no dia 19 de setembro passado, na província de Buenos Aires; um caso conhecido na mídia argentina como o triplo crime de Florencio Varela.

Naquela localidade de Buenos Aires foram encontrados os corpos de Brenda del Castillo e Morena Verdi, ambas com 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15 anos. O detido, de nacionalidade peruana, que alguns meios de comunicação afirmam ter 20 anos e outros 23, foi capturado dentro de um caminhão que transportava peixe. Após sua prisão, Pequeno J negou qualquer ligação com o crime: "Estão me culpando injustamente, nós não matamos ninguém". Ele também negou fazer parte de uma rede de tráfico de drogas. De acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Segurança da província de Buenos Aires, o triplo homicídio, que chocou o país, ocorreu depois que as mulheres foram levadas para uma casa, em uma armadilha preparada por uma organização internacional de tráfico de drogas.

As mulheres foram assassinadas naquela noite e seus corpos foram enterrados em um jardim, segundo declarações das autoridades de segurança à imprensa. BBC Brenda del Castillo, Morena Verdi e Lara Gutiérrez foram brutalmente assassinadas no dia 19 de setembro. A tortura que sofreram antes de morrer foi transmitida ao vivo pelas redes sociais em um grupo fechado. Na gravação, ouve-se o chefe da organização criminosa dizer: "Isso acontece com qualquer um que rouba minhas drogas".

Após a descoberta dos corpos, foi iniciada uma ampla operação policial na região, que resultou na captura de Pequeño J e de outras pessoas supostamente relacionadas ao crime, incluindo o argentino Matías Agustín Ozorio, braço direito de Valverde, de acordo com a polícia peruana. "O Pequeno J estava indo para o ponto de encontro com Ozorio, mas em vez de encontrar seu comparsa, ele se deparou com o pessoal da PNP (Polícia Nacional do Peru) e foi detido", explicaram fontes da investigação citadas pelo jornal argentino La Nación. Como foi a prisão De acordo com as declarações de Zenón Loayza, chefe da Agência Antidrogas do Peru, a partir do momento em que o nome de Valverde foi divulgado como suposto autor intelectual do crime, teve início uma operação conjunta das autoridades argentinas, liderada pela polícia de Buenos Aires, com a polícia do Peru.

As autoridades peruanas disseram que a captura de Valverde foi possível graças ao trabalho de inteligência da polícia de Buenos Aires, que rastreou o telefone do suposto narcotraficante em sua viagem da Argentina ao Peru. "Tínhamos as linhas telefônicas utilizadas por Pequeño J e Ozorio sob vigilância. Seguíamos os passos dos dois suspeitos e seus planos futuros", disse uma fonte policial ao jornal La Nación. Segundo Loayza, Pequeño J tinha planejado chegar a uma reunião em Lima com outros supostos narcotraficantes, com a intenção de depois se deslocar para a cidade de Trujillo, no norte do país, de onde é natural.