Ataque em sinagoga de Manchester durante Yom Kipur deixa ao menos 4 feridos; o que se sabe

PA Media A Polícia da Grande Manchester (Reino Unido) afirma estar no local de um esfaqueamento relatado em uma sinagoga em Crumpsall

Quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com carro e facadas em uma sinagoga em Crumpsall, bairro de Manchester, na Inglaterra. O caso ocorreu no Yom Kippur — o dia mais sagrado do calendário religioso judaico.

O suspeito foi baleado pela polícia. O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, afirma que o suspeito "provavelmente" foi morto. Ele disse para as pessoas evitarem a região no momento, pois se trata de "um incidente sério."