A polêmica autorização de Milei para soldados dos EUA participarem de exercícios militares em 3 bases navais argentinas

Getty Images O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou um decreto no último dia 29 de setembro, permitindo a entrada de contingente militar norte-americano no território do país. O documento destaca que o objetivo da autorização é a participação de tropas dos Estados Unidos na chamada Operação Tridente, "a ser realizada no território argentino, nas bases navais de Mar del Plata, Ushuaia e Puerto Belgrano, além dos espaços destinados à instrução militar, marítimos e terrestres, entre os dias 20 de outubro e 15 de novembro de 2025".

A decisão do presidente argentino vem gerando polêmicas e divide opiniões, em um momento especialmente delicado devido à atual crise econômica do país. E, além das implicações geopolíticas que poderá trazer esta movimentação, a medida foi tomada sem o aval do Congresso Nacional argentino. A autorização concedida ao exército dos Estados Unidos ocorre por meio de um instrumento administrativo, mas a Constituição argentina estabelece que uma medida desta natureza requer autorização prévia do Poder Legislativo. O governo Milei justifica a decisão com base em uma suposta "natureza excepcional" da situação, que "impossibilita que sejam seguidos os trâmites ordinários previstos na Constituição Nacional para a sanção das leis".

O momento da assinatura do decreto também gera suspeitas na Argentina. Ele ocorreu poucos dias depois de vir a público que o presidente americano, Donald Trump, prometeu a Milei um contundente plano de ajuda financeira para enfrentar a crise econômica que aflige o país sul-americano. Getty Images Os Estados Unidos prometeram apoio financeiro ao governo argentino, incluindo concessão de crédito e compra de bônus da dívida 'Recurso inestimável' Também assinaram o decreto os ministros da Defesa, Luis Petri; do Interior, Lisandro Catalán; e das Relações Exteriores, Gerardo Werthein, entre outras autoridades do Executivo. O documento destaca que esta é uma oportunidade para a Argentina, em termos estratégicos e militares. "O Exercício Tridente compartilha a experiência acumulada pelas Forças Navais Especiais dos Estados Unidos da América em operações combinadas, tanto em contextos de combate quanto em assistência humanitária, constituindo um recurso inestimável para potencializar nossas capacidades nacionais", afirma o decreto.

"Os intercâmbios de adestramento e os treinamentos combinados oferecem benefícios tangíveis para o fortalecimento das capacidades nacionais, a consolidação de alianças internacionais, a otimização de recursos e a melhoria da interoperabilidade e da integração doutrinária", prossegue o documento. O governo Milei declara que a participação da Argentina na Operação Tridente "destaca seu compromisso com a estabilidade regional e a segurança internacional, melhorando sua reputação como parceiro e ajudando a padronizar os procedimentos operacionais, o que facilita a participação das forças argentinas em futuras operações multinacionais". O decreto também enfatiza que "a não participação no mencionado exercício afetaria significativamente o adestramento naval em operações combinadas com a Marinha dos Estados Unidos da América".

A imprensa argentina destacou que a marinha americana enviaria oficiais da equipe Navy Seal, uma de suas mais bem equipadas unidades militares. Por parte da Argentina, segundo o jornal La Nación, intervirão duas unidades de Forças Navais Especiais: o Agrupamento Comandos Anfíbios e o Agrupamento de Mergulhadores Táticos; além do patrulhador oceânico ARA Bouchard, uma lancha rápida ou de patrulha e um helicóptero SH-3 Sea King. Getty Images Uma das bases militares participantes da Operação Tridente é a Base Naval de Ushuaia, também conhecida como Base Naval Integrada Almirante Berisso, na província argentina da Terra do Fogo. As críticas Um dos primeiros a reagir à medida de Milei foi o prefeito de Ushuaia, Walter Vuoto.