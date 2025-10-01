Trump cita 'inimigo interno' e diz que cidades americanas serão 'campo de treinamento' para militares

AFP via Getty Images O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende usar cidades americanas como "campos de treinamento" para as Forças Armadas. Em discurso incomum na terça-feira (30/09) a centenas de líderes militares americanos trazidos de diferentes partes do mundo, Trump classificou "distúrbios civis" como "inimigo interno". Ele acrescentou que a situação "não sairá do controle quando vocês estiverem envolvidos".

A declaração veio após Trump enviar tropas da Guarda Nacional para Washington D.C., Los Angeles e Portland sob a justificativa de reprimir crimes e reforçar a fiscalização da imigração. Em seu discurso aos líderes militares, Trump (Partido Republicano) repetiu suas críticas às cidades administradas pelo Partido Democrata, incluindo San Francisco, Chicago, Nova York e Los Angeles, e indicou que manteria a política de usar forças militares para aplicar a lei. "São lugares muito inseguros e vamos resolvê-los um por um", disse Trump, acrescentando que seria "uma parte importante para algumas das pessoas nesta sala". "É uma guerra interna. Controlar o território físico das nossas fronteiras é essencial para a segurança nacional. Não podemos deixar essas pessoas entrarem", acrescentou Trump.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, também se manifestou, declarando o fim da cultura "woke" no Pentágono e anunciando novos padrões de aptidão física "de nível masculino" para oficiais militares. Por que Trump ordenou envio de forças federais a Portland

A perigosa 'guerra' entre Trump e o governador da Califórnia em meio aos protestos em Los Angeles

Trump declara emergência em Washington D.C. e convoca Guarda Nacional para expulsar moradores de rua e 'jovens criminosos' Segundo o dicionário americano Merriam-Webster, o termo "woke" é usado com desaprovação para referir-se a alguém politicamente liberal (em temas como justiça racial e social), especialmente de forma considerada insensata ou extremista. Ou seja, para algumas pessoas, ser "woke" é ter consciência social e racial, questionando paradigmas e normas opressores historicamente impostos pela sociedade. Já para outros, o termo descreve hipócritas que acreditam que são moralmente superiores e querem impor suas ideias progressistas sobre os demais. O governador de Illinois, J.B. Pritzker (Partido Democrata), acusou Trump de usar tropas militares e o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) para "invadir e perturbar" cidades dos EUA.

"Nossas tropas e nossa nação merecem mais do que você agindo como um tirano mesquinho", disse Pritzker, em publicação na rede social X. A segurança foi extremamente rigorosa para o discurso na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico (Marine Corps Base Quantico, em inglês), uma extensa instalação de 55 mil acres na Virgínia. A cúpula representou uma rara reunião de tantos oficiais seniores em um único local. Generais e almirantes de diferentes partes do mundo ouviram em silêncio os comentários de Trump e Hegseth.

O evento começou com um discurso de Hegseth, que anunciou que as Forças Armadas dos EUA exigirão que os combatentes atinjam o "mais alto padrão masculino" nos testes de aptidão física. Hegseth reconheceu que a medida pode impedir a participação de algumas mulheres no serviço militar. "Os padrões devem ser uniformes, neutros em termos de gênero e elevados", disse Hegseth à multidão.