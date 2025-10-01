O bairro do centro de São Paulo eleito como terceiro mais 'cool' do mundo

Getty Images Paisagem urbana à noite no bairro da Barra Funda, em São Paulo O guia britânico Time Out classificou a Barra Funda, na capital paulista, como o terceiro bairro mais 'cool' do mundo, em texto publicado nesta quarta-feira (24/09). O bairro ficou atrás somente de Jimbōchō, Tóquio (Japão) e Borgerhout, Antuérpia (Bélgica).

O ranking é feito, segundo a publicação, com base em uma pesquisa com uma rede global de especialistas — um grupo de escritores e editores em várias cidades ligados à revista. O critério é que nesses lugares há "vida noturna, arte, cultura e comida e bebida a preços acessíveis em cada esquina e em cada canto", onde "a diversidade é defendida e os negócios independentes prosperam, desde antigos refúgios até os mais novos espaços de arte de vanguarda." Diz ainda que os bairros mais legais do mundo "são lugares que representam a alma de nossas cidades, mantendo seu caráter local único que atrai as pessoas para viver, trabalhar e se divertir." A alma alternativa de São Paulo A publicação diz que a Barra Funda é a "alma alternativa" de São Paulo, onde a história industrial encontra "uma vibe inegavelmente descolada e criativa."

"No mesmo quarteirão, você encontrará concreto, trilhos de trem e uma boate cult. Antigos armazéns se transformaram em ateliês, cafés descolados agora ocupam antigas oficinas mecânicas e as festas são realizadas atrás de portões de ferro." Para a Time Out, a Barra Funda é um local imperdível para os amantes da arte, citando a galeria Mendes Wood, compras exclusivas, vida noturna e culinária contemporânea. A editora do site recomenda restaurantes como Sururu, Caracol e Komah, "todos com ótimos cardápios."

E sugere um dia perfeito no bairro: "O dia começa cedo com um passeio pelo Elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão. Primeira parada: café da manhã na A Baianeira. De lá, confira o que está acontecendo na galeria Mendes Wood, seguido de uma visita à Verniz, uma joia de loja repleta de peças de mobiliário brasileiro moderno. Para o almoço, reserve uma mesa no Mescla; nossa escolha é o irresistível arroz de camarão, e não deixe de provar o famoso pudim da casa como sobremesa. À noite, tome um drinque no Mamãe Bar, parada obrigatória que fica lotada de um público jovem e animado, ou experimente os coquetéis do novo e elegante ponto badalado Água e Biscoito." Botafogo, no Rio, também está na lista Outro bairro brasileiro no ranking é Botafogo, citado como um lugar que "nunca para."