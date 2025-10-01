7 pontos-chave para entender o que muda para os brasileiros com a lei de imigração de Portugal

Getty Images Medida endurece regras de entrada e permanência de brasileiros e outros estrangeiros no país O Parlamento de Portugal aprovou nesta terça-feira (30/9) a nova versão de um projeto anti-imigração, que modifica a a Lei de Estrangeiros, depois da proposta inicial do governo ter sido barrada pelo Tribunal Constitucional. A medida endurece as regras de entrada e permanência de imigrantes no país.

Durante o debate antes da aprovação, o ministro da Presidência, Leitão Amaro, afirmou que a lei "restringe fluxos, equilibrando imigração com responsabilidade e com humanismo", classificando o texto como "moderado". "Esta é uma lei irrecusável para qualquer partido moderado e de bom senso. Hoje é o momento das escolhas. A história julgará quem aprovar ou rejeitar a lei", disse. A lei foi aprovada com 160 votos a favor e 70 contra. Os votos favoráveis vieram da coligação de governo de centro-direita, do partido de direita radical Chega e dos liberais da Iniciativa Liberal.

O Partido Socialista e toda a esquerda votaram contra. O texto agora será analisado pelo presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, que pode sancioná-lo ou vetá-lo. Mas, afinal, o que muda para os imigrantes que querem entrar ou permanecer no país? E como a lei afeta os brasileiros?

Entenda em 7 pontos-chave. Visto de trabalho A partir de agora, o visto de trabalho será restrito a profissionais "com altas qualificações". A lista de profissões ainda não foi divulgada pelo governo. Até então, o visto de trabalho era um dos mais procurados nos consulados com mais demanda, como é o caso do Brasil.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 2024 foram concedidos 32.000 vistos de trabalho pela rede consular portuguesa, sendo que 40% deles —cerca de 13.000 — a cidadãos brasileiros. Os brasileiros em Portugal trabalham em todas as áreas da economia. Segundo dados de junho de 2024 do Banco de Portugal, a nacionalidade liderava entre os trabalhadores estrangeiros em todos os setores, exceto em agricultura e pesca, em que predominam indianos, nepaleses e bengalis.