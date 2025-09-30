Protestos da Geração Z: o que exigem os jovens que entraram em confronto com a polícia no Peru

Manifestações contra a presidente Dina Boluarte e o Congresso começaram após aprovação de reforma da previdência no Peru

Durante a manifestação mais recente, que aconteceu no último domingo (28/9), houve confronto entre a polícia e os manifestantes, deixando vários feriados, danos materiais e a sensação de um mal-estar crescente em um movimento que começou entre os estudantes e agora se espalha para outros grupos.

Os protestos contra o governo e o Congresso peruanos , que há semanas ocorrem no centro de Lima, são uma preocupação cada vez maior para as autoridades no Peru.

EPA Protestos foram iniciados pela geração Z, mas agora agregam reclamações de outros grupos

As manifestações evidenciaram um amplo descontentamento no Peru, onde todas as pesquisas apontam para uma rejeição popular esmagadora à presidente Dina Boluarte e à coalizão de forças no Congresso que a apoia.

Por isso, e pelas semelhanças com os protestos que ocorreram recentemente em países asiáticos como o Nepal — onde os jovens conseguiram derrubar o governo exibindo bandeiras semelhantes às que se vê em Lima —, eles foram batizados pela mídia de "protestos da Geração Z".

Desde o início das manifestações, foram vistas muitas faixas e cartazes com a letra Z, em alusão à Geração Z — nascidos entre 1995 e 2010.

Os trabalhadores do setor de transportes, por exemplo, se queixam de estar à mercê da criminalidade que assola o país.

Aos poucos, grupos mais organizados, como associações de estudantes universitários, começaram a se juntar.

Os protestos começaram como um movimento sem liderança centralizada e parecem ter respondido a convocações espontâneas na internet.

Elas também lembram os episódios turbulentos da história recente peruana, com as marchas que terminaram forçando a renúncia do presidente Manuel Merin o, em 2020, e os protestos de 2023 que deixaram dezenas de mortos após a queda de Pedro Castillo .

"Há uma grande rejeição à presidente Boluarte e seus aliados no Congresso devido ao crescente autoritarismo que vem sendo imposto no Peru."

Mas os motivos desse mal-estar não são apenas econômicos.

Omar Coronel, especialista em Movimentos Sociais da Pontífica Universidade Católica (PUC) do Peru, disse à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, que "quem protagoniza os protestos são, sobretudo, jovens que agora estão ingressando no mercado de trabalho e descobrindo as limitações e dificuldades que vão encontrar".

"Os protestos que derrubaram o governo no Nepal ou os que ocorreram na Indonésia inspiraram o que estamos vendo agora no Peru", afirmou o especialista em Relações Internacionais Ramiro Escobea.

"No Peru, já fazia um tempo que as pessoas não se atreviam a protestar pelo alto custo que isso teve na onda de manifestações de 2023, que deixou dezenas de civis mortos. Mas o exemplo do Nepal parece ter ensinado que é possível conquistar mudanças, até mesmo em contextos mais autocráticos que o peruano, por meio de mobilizações."

Os coletivos estudantis estão entre os mais ativos em uma onda de protestos que cresce, mas também jovens não universitários têm participado.

Coronel explica que, nos símbolos usados durante os protestos, percebe-se a marca da geração Z, cujos integrantes são considerados "nativos digitais" porque não conheceram o mundo antes da revolução da internet.

"Temos visto muitas bandeiras e cartazes com a letra Z e também a bandeira com a caveira pirata de One Piece, uma série de desenho animado japonês em que os protagonistas lutam contra uma espécie de ditadura mundial", explica.

A bandeira do One Piece esteve presente em outras manifestações protagonizadas por jovens nas últimas semanas ao redor do mundo, desde a França até o Nepal, Paraguai e Marrocos.

A reforma da previdência

Os primeiros protestos surgiram em resposta à reforma do sistema previdenciário aprovada pelo Congresso peruano.

A nova lei obriga os trabalhadores autônomos a contribuir com o sistema público de aposentadorias, mas limita ao mínimo o valor que os menores de 40 anos podem sacar antecipadamente.

A reforma irritou muitos jovens em um país onde os políticos de diferentes partidos protagonizam escândalos de corrupção dia após dia.

"Sou trabalhador autônomo e quando soube que a reforma iria tirar parte da minha renda, decidi que era hora de sair para protestar", disse Jorge, estudante de História da Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima, que prefere não falar seu sobrenome por medo de retaliações.

Jorge trabalha como professor em uma escola enquanto completa seus estudos e sente que a situação no Peru se tornou inaceitável.

"Entre os jovens, o descontentamento é total", afirma.

Embora os líderes parlamentares tenham anunciado rapidamente que os pontos mais polêmicos da reforma seriam eliminados, a lei continua em vigor e os manifestantes pedem pela revogação.

Sebastián Castaneda / Reuters Os manifestantes tentaram invadir a sede do Congresso no Peru

Um grito contra a falta de segurança

À reclamação inicial contra a reforma do sistema previdenciário se somaram outras.

Uma das principais questões é a falta de segurança e as extorsões a pequenos negócios e no setor de transportes.

"Todos os dias, no ônibus que pego para o trabalho, vejo criminosos extorquindo dinheiro dos motoristas cobrando a passagem. Isso acontece todos os dias, à vista de todos, e a polícia não faz nada", contou Jorge.

Ataques a tiros contra veículos de transporte público e assassinatos de motoristas são registrados no Peru quando as empresas se negam a ceder às chantagens.

O setor de transporte já realizou várias paralisações para exigir do governo uma solução.

Segundo a Associação Nacional de Integração do Transporte, 46 motoristas foram assassinados nos últimos meses.

"Os mesmos policiais que aparecem para nos reprimir quando estamos protestando, desaparecem quando pedimos ajuda para enfrentar os criminosos", comenta Jorge.

Getty Images Os trabalhadores do setor de transporte têm se unido aos manifestantes para exigir mais segurança

Diante dessa situação, o sindicato do transporte se juntou à geração Z no último protesto em Lima.

"Se deixar de ser apenas um movimento jovem e se tornar um movimento transversal, isso pode se transformar em um problema mais sério para o governo", disse o jornalista peruano Martín Riepl à BBC.

Rejeição à polêmica anistia

Também há oposição à polêmica Lei da Anistia promulgada em agosto, que beneficia os militares, policiais e membros dos Comitês de Autodefesa processados por crimes contra os direitos humanos cometidos durante a guerra do Estado peruano contra as guerrilhas de esquerda Sendero Luminoso e o Movimento Revolucionário Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 e 2000.

"A sensação de impunidade total agrava a ideia de que no Peru impera um regime autoritário", afirma Coronel.

Esse fator também tem levado muitas pessoas às ruas, que conecta diferentes gerações de opositores do governo Boluarte.

Carlos García Granthon / Getty Images As pesquisas mostram que uma maioria esmagadora desaprova o governo de Dina Boluarte

O que exigem os manifestantes?

Os manifestantes não apresentam um objetivo concreto ou definido além da revogação da lei da reforma da previdência.

Enquanto isso, o governo optou por ignorar os protestos em suas declarações públicas.

Mas, à medida que o movimento ganha adeptos, parece estar se tornando mais ambicioso.

"O ponto comum desses protestos é o repúdio a um governo e congressistas extremamente impopulares", diz Coronel, explicando que "na marcha convocada esta semana já será pedido explicitamente a destituição da presidente".

Jorge, que pretende continuar participando das manifestações, afirma que "o que se busca é derrubar o governo e o Congresso e promover uma reforma no país".

"As mesmas cabeças cabeças corruptas que nos levaram a essa situação não podem ser as que vão conduzir a reforma", indica.

O que pode acontecer agora?

Sebastián Castaneda / Reuters Confrontos entre polícia e manifestantes foram registrados no centro de Lima durante protestos

Depois das imagens de domingo, quando foram registrados confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes — que tentaram chegar à sede do Congresso — poucos acreeditam que os protestos vão perder força imediatamente.

Pode até ser que a ação da polícia sirva para alimentá-los.

O Conselho da Imprensa Peruana, uma organização civil dedicada à defesa do jornalismo, denunciou que ao menos 20 profissionais da imprensa foram "agredidos" pelos agentes enquanto cobriam a última manifestação.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou como um policial golpeou com seu cassetete o rosto de um homem idoso quando ele se retirava do local, causando um ferimento e hemorragia.

Após os comentários de indignação, a polícia anunciou a abertura de uma investigação disciplinar por suposto "uso arbitrário da força".

O que começou como um grito de jovens parece ter tomado outro rumo com a incorporação dos sindicatos de transporte e outros coletivos.

"No próximo ano há eleições no Peru e essa é uma das chaves", destaca Coronel, que acredita que os protestos não vão diminuir de um dia para o outro, mas duvida que consigam todos os seus objetivos.

"Para derrubar o governo, seriam necessárias manifestações tão massivas quanto as que tiraram o presidente Manuel Merino em 2020, e isso ainda não ocorreu, em parte, porque após as mortes de 2023, as pessoas ainda têm medo de protestar", observa o especialista.

Jorge, contudo, vê "cada vez mais pessoas nas manifestações". E acrescenta: "É preciso seguir em frente. O descontentamento é generalizado e nós, jovens, tomamos consciência disso".