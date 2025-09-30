'Invistam na bolsa de valores': a polêmica iniciativa do governo alemão voltada para crianças e adolescentes

Getty Images Iniciativa fornece US$ 11 (cerca de R$ 56,65) por mês a menores Diante da crise no sistema previdenciário público causada pelo envelhecimento da população, a Alemanha planeja oferecer um subsídio mensal de US$ 11 (cerca de R$ 57) para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, a partir do ano que vem, para investirem na bolsa de valores. O chanceler alemão, Friedrich Merz, enviou uma mensagem aos jovens em vídeo postado no YouTube, orientando-os a se preparar para investir regularmente pequenas quantias no mercado de ações.

"Não dependam do seguro previdenciário obrigatório", disse Merz. Segundo ele, economizar pequenas quantias por um longo período "garantirá uma aposentadoria segura". No entanto, o sindicato dos metalúrgicos argumentou que, em vez de promover planos de previdência privada baseados no mercado de ações, o governo deveria fortalecer o atual sistema previdenciário público atual. O sistema previdenciário alemão é público e ancorado em um "contrato intergeracional", no qual as contribuições dos trabalhadores financiam a renda dos aposentados — modelo semelhante ao do Brasil. Esse sistema de repartição surgiu na década de 1950, sob o governo do chanceler Konrad Adenauer, quando as taxas de natalidade eram mais altas e a expectativa de vida mais baixa.

Hoje, porém, não há trabalhadores suficientes para sustentar uma população que vive cada vez mais. "É financeiramente insustentável depender apenas de pensões públicas", disse Christoph Schmidt, presidente do Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica (RWI) em Essen, à BBC News Mundo, serviço da BBC em espanhol. Sem investimento privado, argumenta ele, a população terá que aceitar pensões muito mais baixas ou trabalhar até os 69 anos ou mais. O país enfrenta "uma bomba-relógio demográfica", ressalta Schmidt.

Países com sistemas mistos, que combinam pensões públicas com investimentos privados, têm se mostrado mais resilientes, ressalta o especialista. Embora muitos economistas concordem em avançar para algum tipo de modelo de sistema misto, o debate gira em torno da fórmula mais adequada e de como implementá-la. Além disso, acordos políticos são necessários para alcançar um certo nível de consenso, o que por enquanto parece ilusório. O Brasil, por exemplo, também adota um modelo de repartição na Previdência, que é administrada exclusivamente pelo governo e na qual as contribuições de quem está na ativa pagam os benefícios de quem está aposentado.

Desde 2014, o governo federal brasileiro apresenta déficits bilionários nas suas contas, refletindo o crescimento das despesas em ritmo mais acelerado que a expansão das receitas. Esse aumento das despesas tem sido puxado, em especial, pelos gastos com Previdência. O aumento reflete o envelhecimento da população, já que a expectativa de vida do brasileiro aumentou nas últimas décadas, ao mesmo tempo que a taxa da natalidade (número de nascimentos a cada mil habitantes) está em queda. Como o sistema de aposentadoria brasileiro é de repartição, esse envelhecimento da população está causando um desequilíbrio entre receitas e despesas.