Cientistas conseguem criar embrião humano com DNA retirado de células da pele

OHSU/Christine Torres Hicks Cientistas americanos produziram, pela primeira vez, embriões humanos em estágio inicial, manipulando DNA retirado das células da pele de pessoas, fertilizadas com espermatozoides. A técnica pode superar a infertilidade causada por doenças ou pela idade avançada, utilizando praticamente qualquer célula do corpo como ponto inicial da vida. Ela poderá até permitir que casais do mesmo sexo tenham filhos geneticamente relacionados aos dois parceiros.

O método ainda precisa ser consideravelmente refinado e pode levar ainda uma década para que as clínicas de fertilidade possam chegar a considerar o seu uso. Mas especialistas afirmam que este é um avanço impressionante, que exige um debate público aberto sobre as possibilidades que estão sendo criadas pela ciência. Como funciona a técnica A reprodução costumava se resumir ao encontro entre o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher. Eles se fundem para criar um embrião e, nove meses depois, nasce o bebê. Agora, os cientistas estão mudando as regras do jogo. E este experimento recente começa com a pele humana.

A técnica criada pela equipe de pesquisa da Universidade de Ciências e Saúde de Oregon, nos Estados Unidos, retira o núcleo de uma célula da pele. Este núcleo contém uma cópia de todo o código genético necessário para a construção do corpo humano. Ele é colocado no interior de um óvulo doador, que teve suas instruções genéticas retiradas. Até aqui, a técnica é a mesma empregada para criar a ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado do mundo (1996-2003).

OHSU O círculo grande é o óvulo observado sob o microscópio. O ponto branco, embaixo, é o material genético retirado de uma célula da pele e colocado no seu interior. Mas este óvulo não está pronto para ser fertilizado pelo espermatozoide, pois ele já contém um conjunto completo de cromossomos. De cada um dos nossos pais, nós herdamos 23 conjuntos de DNA. O total é de 46, que já estão contidos no óvulo formado. Por isso, a próxima etapa é convencer o óvulo a descartar metade dos seus cromossomos. Os pesquisadores chamam este processo de "mitomeiose" — uma fusão dos termos "mitose" e "meiose", que são as duas formas de divisão celular.

BBC O estudo foi publicado na revista Nature Communications e mostra que foram produzidos 82 óvulos funcionais. Eles foram fertilizados com espermatozoides e alguns deles progrediram para os estágios iniciais de desenvolvimento de embriões. Nenhum deles se desenvolveu além do estágio de seis dias. "Atingimos algo que acreditávamos ser impossível", declarou o professor Shoukhrat Mitalipov, diretor do centro de terapia genética e com células embriônicas da Universidade de Ciências e Saúde de Oregon, nos Estados Unidos.