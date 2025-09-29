Casada com americano, cineasta brasileira é presa pela Imigração nos EUA: 'Ela se desesperou quando foi algemada'

Divulgação A cineasta Barbara Marques, que foi presa pelos agentes da Imigração nos EUA Em 16 de setembro, a cineasta brasileira Barbara Marques e o marido, o americano Tucker May, entraram esperançosos no escritório do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA, no centro de Los Angeles, na Califórnia. Era a primeira entrevista de Barbara no longo processo de pedido de residência permanente, o chamado "green card", depois do casamento dos dois em abril.

"Eu tinha ressalvas porque o processo estava andando rápido demais", disse Tucker em entrevista à BBC News Brasil. Ele sabia da política rígida de imigração do presidente americano, Donald Trump, e temia que algo pudesse acontecer com a esposa. "Até pensei que poderia ser uma armadilha. Mas a Barbara estava muito animada, e eu não queria cortar o clima." Segundo Tucker, a entrevista correu bem. Barbara e Tucker estavam acompanhados da advogada que havia ajudado a preparar o processo do casal. Quando parecia que a entrevista tinha acabado, a advogada perguntou se havia algo mais que eles precisavam fazer.

O funcionário da imigração disse que só faltava uma cópia do passaporte de Barbara, mas que a máquina dele estava quebrada e que a brasileira teria de acompanhá-lo até outra sala, conta o marido. Barbara foi – e nunca voltou. No caminho, foi detida por agentes do serviço de imigração, ou ICE (na sigla em inglês).

"Depois de uns 15 minutos, eu comecei a sentir um embrulho no estômago. Foi quando um funcionário do ICE veio contar que ela tinha sido presa", contou Tucker. Os agentes explicaram para Barbara que o motivo da sua detenção era sua ausência em uma audiência de regularização de visto em 2019, o que teria gerado uma ordem de deportação, diz Tucker. Segundo o advogado do caso, Marcelo Gondim, Barbara entrou nos EUA com um visto de turista em 2018.

Próximo ao vencimento, ela pediu uma extensão desse visto. Segundo Gondim, ela não foi notificada da negativa nem da data da audiência – provavelmente porque mudou de endereço. O advogado disse que Barbara não tem antecedentes criminais e que o procedimento padrão teria sido interromper o pedido do green card e dar um prazo de 30 dias para resolver a questão pendente. Barbara tem 38 anos e é de Vitória, no Espírito Santo. Ela se formou em cinema pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e atuou como atriz e produtora antes de dirigir seu primeiro filme, Dias de Cosme e Damião, em 2016. Ela também assina a direção de Cartaxo (2020) e PRETAS (2021).