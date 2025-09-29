'As músicas que escolhi para me preparar para morrer'

Getty Images Os benefícios terapêuticos da música são cada vez mais reconhecidos nos cuidados paliativos no fim da vida O DJ Dave Gilmore passou anos em Londres executando a trilha sonora das noites de outras pessoas em bares e casas noturnas. Agora, ele está curando uma playlist totalmente pessoal: as canções que foram importantes para ele na vida e que irão levá-lo a atravessar sua doença terminal.

A lista inclui November Rain e Sweet Child O'Mine, do Guns N' Roses, Apache, dos The Shadows (que inspirou Gilmore a tocar violão) e Comfortably Numb, de Pink Floyd. O sucesso de 1980 Will You?, de Hazel O'Connor, é dedicado à sua esposa e mãe dos seus dois filhos. Ode à poderosa tensão que antecede os romances, a canção é conhecida pelo solo de saxofone, um instrumento que Gilmore também aprendeu a tocar. "É a nossa música, de quando ficamos juntos", conta ele ao programa de TV Morning Live, da BBC. A música evoca recordações, enquanto sua esposa Kate acrescenta, baixinho: "A luta valeu a pena."

Momentos como este enfatizam o poder da música para estabelecer conexões duradouras. Seus benefícios terapêuticos são cada vez mais reconhecidos, na assistência paliativa e no final da vida. Seu impacto é neurológico e também emocional, segundo a diretora-gerente da campanha Música para a Demência da ONG britânica Fundação Utley, Sarah Metcalfe.

Imagens da atividade cerebral mostram que a música "ilumina" diversas partes do nosso cérebro. Ela toca simultaneamente centros de sentido físico e emocional. "Mesmo se uma parte do cérebro estiver lesionada, ainda é possível ter acesso às outras regiões", explica ela. A organização beneficente britânica Marie Curie pesquisou 1 mil adultos com entes queridos que receberam assistência na fase final da vida.

Ela concluiu que ouvir música juntos ajudou a criar uma experiência compartilhada que os deixou mais próximos, gerando uma sensação de normalidade e ajudando para que eles pudessem relaxar. Kate vivenciou esta experiência pessoalmente. Quando Gilmore voltou para casa, após um longo período internado no hospital, ele estava ansioso e exausto, mas não conseguia dormir. Desesperada, ela apelou para a música nativa americana, um dos gêneros preferidos do marido, para relaxar. "E, de repente, este homem agitado e ansioso começou a dormir", relembra ela.