'Eu e meu marido vivemos há 15 anos em continentes separados — mas continuamos casados e felizes'

Margaret Murphy Margaret Murphy tem uma 'maravilhosa sensação de realização' ao buscar sua carreira com mais idade Há 15 anos, Margaret Murphy mora em um país e seu marido, em outro. Ela vive em Londres e seu marido, na Austrália. A distância intercontinental faz com que ela e Peter se vejam uma vez por ano ou a cada 18 meses. Ainda assim, eles permanecem um casal fiel e feliz.

"Fiz muitos amigos novos e moro sozinha no meu aconchegante apartamento em Londres", contou ela ao programa Woman's Hour, da BBC Rádio 4. "Fiz tudo isso permanecendo casada, tem sido uma experiência maravilhosa." Morar em outra casa, longe do parceiro, não é algo tão incomum. Esta condição tem até a sua própria abreviatura em inglês — LAT ("living apart together"), que descreve casais que "vivem juntos separados". Mas a proporção de pessoas casadas ou em união estável que moram separadas no Reino Unido é muito pequena: apenas 3%, segundo as estatísticas oficiais. Murphy acredita que pode ter um casamento satisfatório, mesmo sem compartilhar o mesmo lar. E muitos casais famosos também falam abertamente sobre sua decisão de morar separados.

Getty Images Ashley Graham viveu por muitos anos em Nova York, enquanto seu marido cineasta morava em Los Angeles A atriz Gwyneth Paltrow e seu marido, o diretor e roteirista Brad Falchuk, passaram o início do seu casamento em casas separadas. Paltrow afirma que a decisão ajudou a manter seu relacionamento saudável. A modelo Ashley Graham e seu marido Justin Ervin moraram separados por muitos anos, em um relacionamento à distância. O mesmo fizeram a atriz Helena Bonham Carter e o diretor Tim Burton, durante seu relacionamento que durou 13 anos. Recentemente, a atriz Sheryl Lee Ralph, da série de TV Abbott Elementary, declarou que ela e seu marido moram em lados opostos dos Estados Unidos há quase 20 anos. O trabalho dela exige que ela more em Hollywood, enquanto seu marido, que é senador estadual na Pensilvânia, precisa ficar na Filadélfia.

Getty Images Brad Falchuk e Gwyneth Paltrow passaram seus primeiros anos de casamento em casas separadas A vida de Margaret Murphy era muito diferente, 15 anos atrás. Ela morava na Austrália, não trabalhava fora e cuidava dos quatro filhos, enquanto seu marido Peter era médico em tempo integral e responsável por ganhar dinheiro para a família. Quando completou 57 anos, ela voltou para a universidade e se formou com PhD em linguística aplicada.

Depois de terminar os estudos, como os filhos haviam se mudado, ela acreditava que havia chegado o momento de fazer algo diferente. Por isso, ela decidiu se mudar para Londres. "Ficou evidente que Peter e eu tínhamos objetivos diferentes para esta etapa da vida", ela conta. "Ele queria ficar na casa da família e continuar trabalhando, enquanto eu via uma oportunidade." Agora, ela é diretora de Educação do Colégio Real de Cirurgiões do Reino Unido.