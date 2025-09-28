Como rede de fake news financiada pela Rússia tenta interferir em eleição na Europa

BBC A coordenadora da rede Alina Juc (à esquerda), filmada pela nossa equipe disfarçada, ouve instruções sobre a campanha de desinformação Uma rede secreta financiada pela Rússia está tentando atrapalhar as próximas eleições democráticas em um país do Leste Europeu, segundo descobriu a BBC. Com a ajuda de uma repórter infiltrada, descobrimos que a rede prometia pagar aos participantes se eles publicassem propaganda pró-Rússia e notícias falsas que prejudicassem o partido pró-União Europeia no poder na Moldávia antes das eleições parlamentares de 28 de setembro no país.

Os participantes foram pagos para encontrar e gravar secretamente apoiadores da oposição pró-Rússia da Moldávia — e também para realizar uma pesquisa falsa. Isto foi feito em nome de uma organização inexistente, o que é ilegal. Os resultados desta pesquisa falsa, sugeriu um organizador da rede, poderiam lançar as bases para questionar o resultado das eleições. Os resultados da pesquisa falsa, sugerindo que o partido no poder perderá, já foram publicados online. De fato, pesquisas oficiais sugerem que o Partido da Ação e Solidariedade (PAS), fundado pela presidente Maia Sandu, está atualmente à frente do Bloco Eleitoral Patriótico (BEP), que é pró-Rússia. Descobrimos ligações entre a rede secreta e o oligarca moldavo Ilan Shor — sancionado pelos EUA por "operações de influência maligna do Kremlin" e agora foragido em Moscou. O Reino Unido também o sancionou por corrupção.

Também encontramos ligações entre a rede e uma organização sem fins lucrativos chamada Evrazia. A Evrazia tem ligações com Shor e foi sancionada pelo Reino Unido, pelos EUA e pela UE por supostamente subornar cidadãos moldavos para votarem contra a adesão à UE no ano passado. O referendo sobre a adesão foi aprovado, mas por uma margem muito pequena. "Em 2024, o foco da campanha [de Ilan Shor] era dinheiro. Este ano, o foco é desinformação", disse o chefe da polícia da Moldávia, Viorel Cernauteanu, ao Serviço Mundial da BBC.

Pedimos a Ilan Shor e à Evrazia que se manifestassem sobre as conclusões da nossa investigação, mas eles não responderam. Investigação da BBC A Moldávia pode ser pequena, mas, situada entre a Ucrânia e a Romênia, membro da UE, tem importância estratégica tanto para a Europa quanto para o Kremlin, afirmam especialistas. O Serviço Mundial da BBC se infiltrou na rede — coordenada pelo aplicativo de mensagens Telegram — por meio de um link enviado a nós por um denunciante.

Isso nos deu uma visão crucial sobre como funciona uma rede de propaganda antidemocrática. Nossa repórter infiltrada Ana e outros 34 recrutas foram convidados a participar de seminários secretos online que "preparariam os agentes". Com títulos como "Como passar da sua cozinha à liderança nacional", eles pareciam servir como um processo de seleção. Ana e os outros tiveram que passar por testes regulares sobre o que haviam aprendido. Nossa repórter foi então contatada por uma coordenadora de rede chamada Alina Juc. O perfil de Juc nas redes sociais indica que ela é da Transnístria, uma região separatista do leste da Moldávia leal a Moscou, e seu Instagram mostra que ela fez várias viagens à Rússia nos últimos anos.