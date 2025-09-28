A ciência consegue acabar com o mau cheiro dos sapatos?

Getty Images Uma pesquisa descobriu que mais da metade dos entrevistados se sentiu envergonhada com o mau cheiro de sapatos Quase todas as casas têm pelo menos um par de sapatos cujo odor é impossível de ignorar. Multiplique isso pelo número de calçados de uma família, empilhe-os em uma sapateira – uma prateleira para sapatos – e você terá um problema doméstico tão fedorento quanto universal.

Dois pesquisadores indianos decidiram que esse era um problema maior do que apenas de mau cheiro – era um desafio científico. Eles se propuseram a estudar como sapatos com mau cheiro moldam nossa experiência de usar uma sapateira e, ao fazer isso, entraram para o panteão do Ig Nobel — um prêmio bem-humorado para descobertas científicas tolas mas criativas. Vikash Kumar, de 42 anos, professor assistente de design na Universidade Shiv Nadar, nos arredores de Déli, foi professor de Sarthak Mittal, de 29 anos, na graduação. Foi na universidade que os dois tiveram a ideia de estudar sapatos fedorentos. Mittal conta que frequentemente notava que os corredores de seu alojamento estavam cheios de sapatos, muitas vezes deixados do lado de fora dos quartos. A ideia inicial era simples: por que não projetar uma sapateira elegante e estética para os alunos?

Mas, à medida que se aprofundavam, o verdadeiro culpado surgiu: não era a desordem, mas o mau cheiro que estava levando os calçados para fora. "Não era um problema de espaço ou falta de sapateiras — havia bastante espaço. O problema era o suor frequente e o uso constante de calçados, que os deixavam com mau cheiro", diz Mittal, que agora trabalha para uma empresa de software. Os dois embarcaram em uma pesquisa nos alojamentos universitários, fazendo uma pergunta verdadeiramente humana: se nossos tênis fedem, isso não estraga toda a experiência de usar uma sapateira?

BBC Vikash Kumar (à esquerda) e seu ex-aluno Sarthak Mittal investigaram a fundo os sapatos fedorentos A pesquisa com 149 estudantes universitários – 80% deles homens – confirmou o que a maioria de nós já sabe, mas raramente admite: mais da metade já se sentiu envergonhada pelo próprio cheiro dos seus sapatos ou de outra pessoa. Quase todos guardavam seus calçados em prateleiras em casa e quase ninguém tinha ouvido falar de produtos para o mau cheiro. Truques caseiros – como sachês de chá nos sapatos, bicarbonato de sódio ou desodorante em spray – não estavam funcionando. Os dois pesquisadores então se voltaram para a ciência. O culpado, eles sabiam por pesquisas existentes, era a Kytococcus sedentarius, uma bactéria que se prolifera em sapatos suados. Seus experimentos mostraram que uma curta rajada de luz ultravioleta matou os micróbios e acabou com o cheiro.

"Na Índia, quase todas as casas têm uma sapateira de um tipo ou de outro, e ter uma sapateira que mantenha os sapatos sem cheiro seria uma ótima experiência", observaram os autores em seu artigo. Eles viram "sapatos fedorentos como uma oportunidade para redesenhar a sapateira tradicional para uma melhor experiência do usuário". O resultado? Uma ideia excêntrica: um protótipo de sapateira equipada com luz ultravioleta C que não apenas armazena os sapatos, mas também os esteriliza.