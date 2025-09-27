O festival soviético de música recriado pela Rússia após expulsão de evento europeu, com participação do Brasil e dos EUA

EPA / Shutterstock A final do concurso será transmitida pela televisão estatal russa e nas redes sociais no sábado Três anos após ser expulsa do Eurovision, a Rússia está relançando o Intervision, um evento musical anual transmitido pela televisão que surgiu durante a Guerra Fria como rival do bem-sucedido concurso europeu. Em sua versão de 2025, o Intervision contará principalmente com participantes dos chamados Brics, entre eles o Brasil, países com os quais a Rússia estreitou laços nos últimos anos, embora também haja uma cantora dos Estados Unidos.

Da América Latina, também participarão cantores de Colômbia, Cuba e Venezuela. A final, que será realizada perto de Moscou, será transmitida neste sábado, 20 de setembro, pelo Piervy Kanal (em português, "Primeiro Canal"), uma rede de televisão russa estritamente controlada pelo Estado, e ao vivo pelo YouTube. A organização do evento coincide com uma polêmica na Europa pela participação de Israel no Eurovision. Países como Espanha, Países Baixos e Irlanda afirmaram que não participarão do festival no próximo ano, a menos que Israel seja excluído. Aqui estão oito coisas que você deve saber sobre o Intervision, o concurso soviético rival do Eurovision que está de volta após anos sem ser realizado.

1. Por que a Rússia está relançando o Intervision? Em 2022, a Rússia foi excluída do Eurovision pela União Europeia de Radiodifusão após sua invasão em grande escala da Ucrânia. Nesse mesmo ano, a Ucrânia foi coroada vencedora do concurso, em um gesto amplamente considerado como uma demonstração simbólica de apoio ao país. Até sua expulsão, o Eurovision proporcionava à Rússia uma plataforma útil para projetar seus valores culturais e políticos ao mundo, afirma Bárbara Barreiro León, da Universidade de Aberdeen (Escócia). Segundo ela, o relançamento do Intervision é uma tentativa da Rússia de voltar a exportar esses valores para o mundo, ao mesmo tempo em que estreita os laços com os países participantes.

O site do Intervision afirma que o evento tem como objetivo unir as nações "para inspirar e unir milhões de pessoas" e que "não é uma iniciativa política", embora o historiador da Eurovision Dean Vuletic discorde. "O Intervision foi criado por um decreto presidencial em fevereiro deste ano, portanto, sem dúvida, é um evento político nesse sentido", afirma Vuletic. León acrescenta que o Intervision representa para o Kremlin "o cenário perfeito para promover sua própria propaganda, oferecendo um espaço que contrasta com os valores e as posições dos países do Eurovision, muitos dos quais apoiam ativamente a Ucrânia".

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirma que considera o Intervision 2025 "um instrumento de propaganda hostil e um meio para encobrir a política agressiva da Federação Russa". 2. O que o Intervision promove? EPA/Shutterstock Os cantores brasileiros Luciano Calazans e Tais Nader participam de um evento do Intervision em Moscou Com esse ressurgimento, o festival busca se posicionar como uma alternativa cultural ao Eurovision e oferecer uma plataforma para artistas pró-Rússia. Ao mesmo tempo, afirma defender os "valores tradicionais universais e familiares" com "ideais espirituais". De acordo com o regulamento do Intervision, esses valores devem estar representados nas canções aceitas no concurso.