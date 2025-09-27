EUA revogam visto de presidente da Colômbia por 'comentários incendiários'

Reuters Gustavo Petro fez um discurso em protesto pró-Palestina em Nova York na sexta-feira Os Estados Unidos disseram neste sábado (27/9) que revogarão o visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, depois que ele pediu a soldados americanos que desobedeçam a Donald Trump durante um discurso em um protesto em Nova York. O Departamento de Estado dos EUA disse que os comentários de Petro em um protesto pró-Palestina na sexta-feira foram "imprudentes e incendiários".

O líder colombiano estava nos EUA para a Assembleia Geral da ONU, onde no início desta semana pediu uma investigação criminal sobre os ataques aéreos do governo Trump contra supostos barcos de tráfico de drogas no Caribe. Petro já estava voltando para Bogotá quando os EUA anunciaram que cancelariam seu visto, segundo a imprensa colombiana. Petro compartilhou um vídeo nas redes sociais em que discursa em espanhol para uma grande multidão usando um megafone na sexta-feira. Ele pediu a formação de um "exército de salvação mundial, cuja primeira tarefa é libertar a Palestina".

"É por isso que, daqui de Nova York, peço a todos os soldados do Exército dos EUA que não apontem seus rifles para a humanidade", disse ele. "Desobedeçam à ordem de Trump! Obedeçam à ordem da humanidade!" Petro acrescentou: "Como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quero que os jovens, filhos e filhas de trabalhadores e agricultores, tanto de Israel quanto dos EUA, apontem seus rifles não para a humanidade, mas para os tiranos e os fascistas." O departamento de Estado dos EUA criticou duramente os comentários, dizendo que ele "instou os soldados americanos a desobedecer ordens e incitar a violência".

Em comentário nas redes sociais, o departamento disse que a revogação do visto foi "devido às suas ações imprudentes e incendiárias". O ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, escreveu no X na sexta-feira à noite que o visto do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é que deveria ter sido anulado, e não o de Petro. "Mas como o império o protege, ele está descontando no único presidente que foi capaz de lhe dizer a verdade na cara", disse ele.