Trump anuncia novas tarifas sobre medicamentos, caminhões e móveis

Getty Images Medidas foram anunciadas pelo presidente americano em sua rede social O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova onda de tarifas na noite de quinta-feira (25/9) com vigência prevista a partir do próximo dia 1º de outubro. Entre os produtos que serão taxadas estão medicamentos, alvo de alíquotas de 100%, armários de cozinha e banheiro (50%), mobiliários estofados (30%) e caminhões pesados (25%).

A medida foi comunicada por Trump em três posts compartilhados em seu perfil na Truth Social, sua rede social, a despeito dos apelos feitos por empresas americanas para que a Casa Branca não impusesse mais tarifas a importações. "A razão para isso é a 'INUNDAÇÃO' em larga escala desses produtos nos Estados Unidos por outros países", escreveu o republicano ao falar sobre os produtos da indústria moveleira. As novas taxas sobre armários de cozinha e banheiro e mobiliário estofado, segundo ele, foram uma resposta aos níveis elevados de importação desses produtos, o que, na visão do presidente americano, estaria prejudicamento fabricantes nacionais. No caso de remédios, Trump ressalvou que farmacêuticas que estivessem construindo fábricas em solo americano estariam isentas da taxação.

A tarifa sobre caminhões pesados, por sua vez, ​​teria como objetivo resguardar fabricantes americanos da "concorrência externa desleal" e ajudaria a impulsionar empresas locais como Peterbilt e Mack Trucks. Essas empresas "estarão protegidas do ataque de interrupções externas", escreveu Trump. Em um documento publicado em maio, a Câmara de Comércio dos EUA chegou a desaconselhar a Casa Branca quanto à imposição de tarifas sobre caminhões, argumentando que muitas peças usadas na produção desses veículos são provenientes "em sua grande maioria" de locais como México, Canadá, Alemanha, Finlândia e Japão.

Esses países, segundo a organização, são "aliados ou parceiros próximos dos EUA, não representando nenhuma ameaça à segurança nacional". México e Canadá estão entre os maiores fornecedores de peças para caminhões médios e pesados para a indústria americana, respondendo por mais da metade do total das importações dos EUA no setor no ano passado, ainda conforme a análise. O relatório alertava que seria "impraticável" esperar que muitas dessas peças passassem a ser negociados por fornecedores locais, com a possibilidade de aumento de custos para o setor.