A estratégia do serviço secreto britânico para recrutar espiões na Rússia pela dark web

BBC Serviço secreto do Reino Unido está com novo portal na dark web O serviço secreto do governo do Reino Unido, o MI6, está lançando seu próprio portal na dark web — uma parte da internet que só é acessível através de softwares especiais — na esperança de atrair novos espiões online, principalmente na Rússia. A plataforma de mensagens seguras Silent Courier visa fortalecer a segurança nacional facilitando o recrutamento de pessoas pela agência de inteligência, disse o Ministério das Relações Exteriores.

Qualquer pessoa que quiser entrar em contato com o Reino Unido de forma segura e fornecer informações confidenciais relacionadas a terrorismo ou atividades de inteligência hostis poderá acessar o portal. As instruções sobre como usar o portal estão disponíveis publicamente no canal verificado do MI6 no YouTube. É recomendado que os usuários acessem por meio de VPNs confiáveis e dispositivos não vinculados a eles. Maiores detalhes do plano ainda devem ser anunciados nesta sexta-feira (19/9).

A Secretária de Relações Exteriores Yvette Cooper disse: "A segurança nacional é o primeiro dever de qualquer governo e a base do Plano de Mudança do primeiro-ministro [Keir Starmer]". "À medida que o mundo muda e as ameaças que enfrentamos se multiplicam, precisamos garantir que o Reino Unido esteja sempre um passo à frente de nossos adversários. "Nossas agências de inteligência de nível internacional estão na linha de frente desse desafio, trabalhando nos bastidores para manter a segurança do povo britânico.