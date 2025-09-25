Por que a Turquia é o novo alvo da ofensiva de Trump contra a Rússia

Bloomberg via Getty Images Trump deixou claro para Erdogan que quer que a Turquia pare de comprar petróleo e gás russo O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu na tarde desta quinta-feira (25/9) com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, na Casa Branca. A guerra na Ucrânia foi uma das principais prioridades do encontro. O clima estava notavelmente menos tenso do que a última visita de Erdogan, em 2019, após uma significativa desavença política entre os países sobre a situação na Síria – um tópico em que os dois líderes estão mais alinhados hoje.

Em agosto, o presidente americano impôs uma tarifa de 50% sobre a Índia como punição pela compra pelos indianos de petróleo russo. O Brasil também está sujeito a sofrer cobranças parecidas: em agosto, uma reportagem da BBC News Brasil revelou que 60% de todo o diesel importado pelo Brasil nos últimos quatro anos vem da Rússia. Os comentários de Trump foram feitos algumas semanas após ele ter dito que estava pronto para impor sanções mais duras contra Rússia se os países da Otan cumprissem algumas condições, entre elas parar de comprar petróleo russo.

Na terça-feira (23/9), Trump usou seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas para criticar a Europa por sua incapacidade de impedir isso. Os discursos recentes consolidam uma reviravolta na postura de Trump em relação à guerra na Ucrânia. No início de seu mandato, o americano trocou farpas com o presidente da Ucrânia, Volodimyr Zelenzky, e se mostrou mais alinhado às posições de Putin no conflito. Agora, passou a criticar Putin e a afagar Zelenzky.

Em 2022, a União Europeia, que compartilha 21 Estados-membros com a OTAN, obteve cerca de 45% do seu gás da Rússia. É esperado que essa taxa caia para cerca de 13% este ano. Durante a reunião com o presidente turco, Trump também disse acreditar que Erdogan pode usar sua influência e relacionamento com ambos os líderes – Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky – para pressionar pela paz. Erdogan e Putin têm uma relação complicada e tensa. Eles expandiram a cooperação em diversas áreas desde o início da guerra na Ucrânia, embora a Turquia tenha fornecido drones a Kiev.