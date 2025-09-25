Adolescentes morrem em ataque a escola no Ceará; o que se sabe

Google Street View Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral Dois adolescentes foram mortos nesta quinta-feira (25/9) numa escola pública de Sobral, no interior do Ceará, segundo informações da imprensa cearense. Segundo as primeiras informações, os tiros teriam sido disparados de fora da escola, no momento em que alunos estavam reunidos no pátio durante o intervalo.

As mortes ocorreram na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral. De acordo com o jornal cearense O Povo, homens passaram atirando em uma motocicleta na direção da escola. No Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, divulgado em julho, Sobral apareceu como a 12ª cidade mais violenta do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. O Estado do Ceará como um todo tem vivido uma onda de violência, afetando tanto Fortaleza quanto praias e cidades do interior, devido à disputa de facções criminosas.