Por que reconhecimento do Estado palestino por países europeus mostra que EUA ainda é a única potência que conta

EPA O presidente da França, Emmanuel Macron, durante o evento O reconhecimento do Estado da Palestina por Reino Unido e França nas Nações Unidas (ONU) representa um momento histórico no conflito centenário entre israelenses e palestinos. O anúncio da França foi feito na segunda-feira (22/09) durante a conferência de um dia na ONU em Nova York para discutir a Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados. O evento foi boicotado por Israel e os EUA.

A decisão francesa é uma aposta diplomática e revela que as principais potências europeias consideram que o conflito chegou a um ponto que exige uma ação sem precedentes. Diante da catástrofe em Gaza e ao condenar Israel e Hamas, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que "o direito deve prevalecer sobre a força". A medida, articulada com o Reino Unido e patrocinada pela Arábia Saudita, busca manter viva a solução de dois Estados. As potências europeias veem nessa fórmula internacional de paz, adotada há décadas, o único caminho para um futuro compartilhado entre israelenses e palestinos.

A alternativa à convivência entre os dois Estados, afirmou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, em conferência em Nova York, seria uma solução de "Estado único", com dominação israelense e "subjugação" dos palestinos. "Nada pode justificar o castigo coletivo, a fome ou qualquer forma de limpeza étnica", disse Guterres. Israel reagiu com fúria e ameaçou retaliação. O país vê a conferência da ONU — somada ao reconhecimento de um Estado palestino por Reino Unido, França, Canadá, Austrália e outros — como uma recompensa ao Hamas pelo ataque a Israel e pelo sequestro de reféns em 7 de outubro de 2023.

Alguns ministros israelenses defendem que a resposta seja o anúncio da anexação de partes da Cisjordânia já ocupada por Israel, eliminando permanentemente a possibilidade de um Estado palestino viável no território. A coalizão governista do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que inclui figuras de extrema-direita cujo objetivo declarado é expulsar os palestinos e construir assentamentos judaicos em seu lugar, pretende encerrar de vez a solução de dois Estados. A administração do presidente americano, Donald Trump, mantém apoio a Israel, rejeita a iniciativa europeia e puniu o presidente da Autoridade Palestina (PA), Mahmoud Abbas. Ele foi impedido de participar da conferência da ONU em Nova York e teve que falar por videoconferência.

A conferência sobre a Palestina e a reação do governo Trump marcam a divisão mais profunda entre Washington e seus aliados europeus sobre como resolver o conflito no Oriente Médio. Os europeus afirmam ter poucas opções diante da situação em solo. Israel está mobilizando uma terceira divisão do Exército em Gaza, com dezenas de palestinos mortos todos os dias; o Hamas mantém cerca de 50 reféns, muitos deles mortos; e a Cisjordânia vive a expansão de assentamentos israelenses e da violência de colonos israelenses.