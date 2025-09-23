A mensagem central do discurso de Trump na ONU: ou é do meu jeito, ou nada feito

Chip Somodevilla/Getty Images Presidente americano fez várias críticas à ONU e convidou países a se juntarem aos EUA no enfrentamento de questões migratórias O discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23/9) não apresentou exatamente uma visão global, mas palavras de alerta: sigam o exemplo dos EUA nas questões de imigração e energia, ou enfrentem a ruína. A respeito da imigração, ele a chamou de "questão política número um do nosso tempo".

Trump disse que as nações ocidentais estavam sendo destruídas pela imigração e acusou a ONU de apoiar o movimento transfronteiriço de pessoas por meio de sua ajuda a refugiados. Ele também afirmou que as pessoas que construíram grandes nações — que "derramaram sangue, suor e lágrimas pelo seu país" — estavam sendo forçadas a arcar com o fardo de apoiar os recém-chegados. Michael M. Santiago/Getty Images Trump chamou agenda climática de "fraude" e disse que medidas tentam enfraquecer desenvolvimento de países Se os comentários de Trump sobre imigração soaram familiares, suas observações sobre o meio ambiente se destacaram pelo intenso escárnio. Ele chamou a teoria das mudanças climáticas causadas pelo homem de "fraude", "farsa" e "golpe". Afirmou que o verdadeiro objetivo dessa agenda era corroer a capacidade industrial das nações desenvolvidas.