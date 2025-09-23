80 anos da ONU: a organização perdeu a relevância?

Getty Images A Organização das Nações Unidas (ONU) inicia nesta terça-feira (23/09) os debates de sua Assembleia Geral anual marcando seu 80º aniversário em meio a questionamentos sobre sua relevância e real influência no tabuleiro geopolítico global. Criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, a organização nasceu da necessidade de oferecer um espaço permanente de diálogo entre países para que fossem evitados novos conflitos. Seu propósito original era claro: dar voz a todos os Estados soberanos e criar mecanismos coletivos de manutenção da paz.

Ao longo de oito décadas, a instituição deixou marcas profundas — da descolonização de África e Ásia à condenação do apartheid, passando pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e por missões de paz que ajudaram a encerrar conflitos e reconstruir nações. Mas, diante das guerras atuais, das crises humanitárias e das rivalidades entre potências, cresce a dúvida: a ONU ainda é capaz de cumprir esse papel central ou se tornou uma organização mais simbólica do que efetiva? Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil avaliam que um mundo sem a ONU seria mais instável — não apenas no campo dos conflitos armados, mas também em áreas como alimentação, saúde e educação. Ao mesmo tempo, há consenso de que a organização precisa de reformas para se adaptar aos desafios atuais e de que sua atuação é, por definição, limitada pela soberania dos Estados que a compõem. O que explica a pouca capacidade da ONU de resolver os conflitos atuais? A atuação da ONU em crises internacionais tem sido alvo de críticas, sobretudo diante da escalada de conflitos recentes em diferentes regiões do mundo — como a guerra na Ucrânia, a ofensiva de Israel em Gaza e as tensões em países africanos, a exemplo do Sudão e da Somália. Persistem ainda ameaças como o ressurgimento do Estado Islâmico e o fortalecimento de movimentos de extrema direita, que complicam o cenário internacional e ampliam a pressão sobre a organização.

Segundo Paulo Velasco, professor de política internacional da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), a história da ONU ao longo de seus 80 anos mostra que essas dificuldades não são novas. Durante 40 anos de Guerra Fria, por exemplo, a organização teve pouca relevância em questões centrais devido à bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, permanecendo muitas vezes à margem de conflitos como a Guerra do Vietnã. Com o fim da Guerra Fria, acreditava-se que a ONU poderia desempenhar um papel mais protagonista, e os anos 1990 foram marcados por fóruns internacionais importantes para coordenar ações conjuntas nas áreas de meio ambiente — como a Rio-92 — e direitos humanos — como a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos em Viena (1993). Mas hoje a capacidade da ONU em resolver conflitos é bastante limitada, e essa limitação, na avaliação de Rafaela Sanches, doutora em Relações Internacionais pela PUC-Minas e professora do UNIBH (Centro Universitário de Belo Horizonte), está diretamente ligada à sua própria estrutura, especialmente ao Conselho de Segurança.

Hoje, cinco membros permanentes — Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido — possuem poder de veto, o que dificulta a aprovação de resoluções pelo Conselho. "Esse mecanismo permite que qualquer resolução que conflite com os interesses nacionais desses países seja bloqueada. Na questão da Ucrânia, por exemplo, a Rússia veta resoluções que a impactariam diretamente. No conflito entre Israel e Palestina, os Estados Unidos já bloquearam mais de 30 vezes discussões sobre proteção de civis em Gaza e outras violações." Matias Spektor, professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), acrescenta que essa limitação não é nova.

"As Nações Unidas são tão relevantes hoje quanto no passado, mas não podemos esperar que façam o que juridicamente não têm como fazer: domar as grandes potências que as controlam", afirma. Ele avalia que há dois tipos de crises, e que o poder de influência depende da geografia. "Nos conflitos em que não há envolvimento direto de potências do Conselho de Segurança, a ONU costuma desempenhar papel central de mediação, sobretudo em países da África, da Ásia e, no passado, na América Latina. Já quando o embate envolve um desses cinco membros permanentes, a ONU 'fica de mãos amarradas'."