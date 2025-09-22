Talk show de Jimmy Kimmel deve voltar ao ar, após suspensão por comentário sobre Charlie Kirk, diz Disney

AFP via Getty Images Jimmy Kimmel deve voltar ao ar na terça-feira (23/9), anunciou a Disney Jimmy Kimmel retornará ao ar na emissora ABC nesta terça-feira (23/9), após seu tal show ter sido suspenso devido aos comentários que o apresentador fez sobre o assassinato de Charlie Kirk, informou a Disney, proprietária do canal, em um comunicado. "Na quarta-feira passada, tomamos a decisão de suspender a produção da série para evitar agravar ainda mais a situação tensa em um momento tão delicado para o nosso país", diz o comunicado.

"É uma decisão que tomamos porque sentimos que alguns dos comentários foram inoportunos e, portanto, insensíveis. Passamos os últimos dias conversando com Jimmy e, após essas conversas, tomamos a decisão de retornar a série na terça-feira", completou a empresa. O anúncio sobre o retorno de Kimmel ocorre poucas horas depois de centenas de celebridades assinarem uma carta defendendo o comediante. Jennifer Aniston, Meryl Streep e Robert DeNiro estão entre as principais estrelas que consideram a suspensão de Kimmel um "momento sombrio para a liberdade de expressão em nossa nação". "Os esforços de líderes para pressionar artistas, jornalistas e empresas com retaliações por seus discursos atingem o cerne do que significa viver em um país livre", diz a carta das celebridades. "Este é o momento de defender a liberdade de expressão em toda a nossa nação."

Os comentários que levaram à suspensão de Kimmel foram feitos durante seu programa, Jimmy Kimmel Live!, na última segunda-feira (15/9). O programa é um talk show — combinando entrevistas de convidados famosos com monólogos cômicos sobre notícias da semana, tudo em frente a uma plateia. Apesar de fazer uma referência a "ao vivo" no título, o programa é gravado previamente. No ar desde 2003, o programa é o segundo talk show há mais tempo no ar com o mesmo apresentador na história da televisão americana, atrás apenas do The Tonight Show Starring Johnny Carson, que foi transmitido entre 1962 e 1992.

'Gangue Maga' Kimmel disse em seu monólogo da segunda, dia 15/9, à noite: "A gangue Maga está tentando desesperadamente caracterizar esse garoto que assassinou Charlie Kirk como algo diferente de um deles e fazendo tudo o que pode para ganhar pontos políticos com isso." O apresentador do programa noturno também criticou as bandeiras hasteadas a meio mastro em homenagem a Kirk e zombou da reação do presidente dos EUA, Donald Trump, ao atentado. "Maga" (Make America Great Again, em inglês) é uma referência ao lema de Trump que aglutina o movimento político em seu apoio. "Não é assim que um adulto lamenta o assassinato de alguém que ele chama de amigo. É assim que uma criança de quatro anos lamenta a morte de um peixinho dourado", disse Kimmel, que costuma ironizar Trump.