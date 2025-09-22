Quem é Viviane Barci de Moares, mulher de Alexandre de Moraes e sancionada pelos EUA

Getty Images Ao ser incluída na Lei Magnitsky, eventuais bens e empresas que Viviane tiver nos EUA serão bloqueados e transações com o país também não poderão ser feitas Os Estados Unidos incluíram nesta segunda-feira (22/9) Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky. A lei é uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que o governo americano considera serem autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

Além de Viviane, também foi incluído na lista o Lex - Instituto de Estudos Jurídicos, empresa com sede em São Paulo mantida por Viviane e os três filhos do casal: Gabriela, Alexandre e Giuliana Barci de Moraes. Ao ser incluída na Lei Magnitsky, eventuais bens e empresas que Viviane tiver nos EUA serão bloqueados e transações com o país também não poderão ser feitas. EUA sancionam mulher de Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky

Trump pede ao Departamento de Justiça 'urgência' em processos contra adversários políticos Viviane é advogada, formada pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista (Unip) e com graduação em Propaganda e Marketing também pela Unip. Além do Instituto de Estudos Jurídicos, ela é sócia do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, com sede em São Paulo.