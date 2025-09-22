Os 5 hospitais do SUS na lista dos melhores do mundo

Getty Images 7 hospitais públicos brasileiros figuram a mesma lista de nomes estrangeiros reconhecidos como Cleveland Clinic, Johns Hopkins Hospital e Mayo Clinic-Rochester A revista americana Newsweek divulgou a versão 2026 de seu ranking anual dos melhores hospitais do mundo, e o Brasil marcou presença com 22 instituições — sendo cinco públicas e 17 privadas. Entre os destaques estão o Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas e o Hospital São Paulo da Unifesp, e hospitais privados como o Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês. O levantamento é resultado de uma parceria entre a revista e a empresa global de pesquisa de dados Statista e avalia hospitais em 12 especialidades médicas, como cardiologia, oncologia, pediatria, neurocirurgia, urologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia e ortopedia.

O ranking considera desde os 300 melhores hospitais em cardiologia e oncologia até os 125 melhores em neurocirurgia e urologia. A metodologia combina recomendações de profissionais de saúde, dados de acreditação e certificações, e os resultados da Pesquisa de Implementação de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) da Statista. Os PROMs são indicadores que avaliam os resultados percebidos pelos próprios pacientes, como melhora de sintomas, qualidade de vida e satisfação com o tratamento, permitindo medir a efetividade real dos cuidados médicos do ponto de vista de quem recebe o atendimento. A pesquisa global foi realizada online entre maio e julho de 2025, garantindo uma avaliação ampla e atualizada do desempenho hospitalar.