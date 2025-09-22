Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os 5 hospitais do SUS na lista dos melhores do mundo
Agência BBC

A revista americana Newsweek divulgou a versão 2026 de seu ranking anual dos melhores hospitais do mundo 2026, e o Brasil marcou presença com 22 instituições.
profissionais de saúde atendem paciente em leito
7 hospitais públicos brasileiros figuram a mesma lista de nomes estrangeiros reconhecidos como Cleveland Clinic, Johns Hopkins Hospital e Mayo Clinic-Rochester

A revista americana Newsweek divulgou a versão 2026 de seu ranking anual dos melhores hospitais do mundo, e o Brasil marcou presença com 22 instituições — sendo cinco públicas e 17 privadas. Entre os destaques estão o Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas e o Hospital São Paulo da Unifesp, e hospitais privados como o Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês.

O levantamento é resultado de uma parceria entre a revista e a empresa global de pesquisa de dados Statista e avalia hospitais em 12 especialidades médicas, como cardiologia, oncologia, pediatria, neurocirurgia, urologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia e ortopedia.

O ranking considera desde os 300 melhores hospitais em cardiologia e oncologia até os 125 melhores em neurocirurgia e urologia.

A metodologia combina recomendações de profissionais de saúde, dados de acreditação e certificações, e os resultados da Pesquisa de Implementação de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) da Statista.

Os PROMs são indicadores que avaliam os resultados percebidos pelos próprios pacientes, como melhora de sintomas, qualidade de vida e satisfação com o tratamento, permitindo medir a efetividade real dos cuidados médicos do ponto de vista de quem recebe o atendimento.

A pesquisa global foi realizada online entre maio e julho de 2025, garantindo uma avaliação ampla e atualizada do desempenho hospitalar.

Diferentemente de outras listas, o ranking não segue uma ordem de classificação, mas oferece uma visão abrangente da excelência médica ao redor do mundo. Confira abaixo os hospitais brasileiros que entraram na lista:

Hospitais públicos

  1. Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas — Campinas, SP
  2. Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) — São Paulo, SP
  3. Hospital São Paulo – Unifesp — São Paulo, SP
  4. Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia — São Paulo, SP
  5. Instituto do Coração (InCor) — São Paulo, SP
Profissional de saúde lavando as mãos
Hospitais privados e filantrópicos (com ou sem parceria com o SUS)

  1. Mater Dei Hospital Santo Agostinho — Belo Horizonte, MG
  2. Hospital Infantil Pequeno Príncipe — Curitiba, PR (parceria com o SUS, até 60% da capacidade)
  3. Hospital Moinhos de Vento — Porto Alegre, RS (parceria com o SUS)
  4. Hospital Pró-Cardíaco — Rio de Janeiro, RJ
  5. Pro Matre Paulista — São Paulo, SP
  6. A.C. Camargo Cancer Center — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
  7. BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
  8. GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP) — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
  9. HCOR (Hospital do Coração) — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
  10. Hospital Alemão Oswaldo Cruz — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
  11. Hospital e Maternidade Santa Joana — São Paulo, SP
  12. Hospital e Maternidade Sepaco — São Paulo, SP
  13. Hospital Infantil Sabará — São Paulo, SP
  14. Hospital Israelita Albert Einstein — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
  15. Hospital Nove de Julho — São Paulo, SP
  16. Hospital São Luiz Itaim — São Paulo, SP
  17. Hospital Sírio-Libanês — São Paulo, SP (parceria com o SUS)

*CORREÇÃO

A primeira publicação desta matéria considerava a versão 2025 do ranking, publicada em fevereiro deste ano. O texto foi atualizado com a versão mais recente da lista.

