Os 5 hospitais do SUS na lista dos melhores do mundo

A revista americana Newsweek divulgou a versão 2026 de seu ranking anual dos melhores hospitais do mundo, e o Brasil marcou presença com 22 instituições — sendo cinco públicas e 17 privadas. Entre os destaques estão o Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas e o Hospital São Paulo da Unifesp, e hospitais privados como o Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês.
O levantamento é resultado de uma parceria entre a revista e a empresa global de pesquisa de dados Statista e avalia hospitais em 12 especialidades médicas, como cardiologia, oncologia, pediatria, neurocirurgia, urologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia e ortopedia.
O ranking considera desde os 300 melhores hospitais em cardiologia e oncologia até os 125 melhores em neurocirurgia e urologia.
A metodologia combina recomendações de profissionais de saúde, dados de acreditação e certificações, e os resultados da Pesquisa de Implementação de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) da Statista.
Os PROMs são indicadores que avaliam os resultados percebidos pelos próprios pacientes, como melhora de sintomas, qualidade de vida e satisfação com o tratamento, permitindo medir a efetividade real dos cuidados médicos do ponto de vista de quem recebe o atendimento.
A pesquisa global foi realizada online entre maio e julho de 2025, garantindo uma avaliação ampla e atualizada do desempenho hospitalar.
Diferentemente de outras listas, o ranking não segue uma ordem de classificação, mas oferece uma visão abrangente da excelência médica ao redor do mundo. Confira abaixo os hospitais brasileiros que entraram na lista:
Hospitais públicos
- Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas — Campinas, SP
- Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) — São Paulo, SP
- Hospital São Paulo – Unifesp — São Paulo, SP
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia — São Paulo, SP
- Instituto do Coração (InCor) — São Paulo, SP
Hospitais privados e filantrópicos (com ou sem parceria com o SUS)
- Mater Dei Hospital Santo Agostinho — Belo Horizonte, MG
- Hospital Infantil Pequeno Príncipe — Curitiba, PR (parceria com o SUS, até 60% da capacidade)
- Hospital Moinhos de Vento — Porto Alegre, RS (parceria com o SUS)
- Hospital Pró-Cardíaco — Rio de Janeiro, RJ
- Pro Matre Paulista — São Paulo, SP
- A.C. Camargo Cancer Center — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
- BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
- GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP) — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
- HCOR (Hospital do Coração) — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
- Hospital Alemão Oswaldo Cruz — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
- Hospital e Maternidade Santa Joana — São Paulo, SP
- Hospital e Maternidade Sepaco — São Paulo, SP
- Hospital Infantil Sabará — São Paulo, SP
- Hospital Israelita Albert Einstein — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
- Hospital Nove de Julho — São Paulo, SP
- Hospital São Luiz Itaim — São Paulo, SP
- Hospital Sírio-Libanês — São Paulo, SP (parceria com o SUS)
*CORREÇÃO
A primeira publicação desta matéria considerava a versão 2025 do ranking, publicada em fevereiro deste ano. O texto foi atualizado com a versão mais recente da lista.