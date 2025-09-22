França se junta a 'onda' de reconhecimento do Estado palestino e formaliza medida

EPA 'Devemos fazer tudo ao nosso alcance para preservar a possibilidade de uma solução de dois Estados', defendeu o presidente francês em Nova York A França reconheceu formalmente o Estado Palestino nesta segunda-feira (22/09), tornando-se o mais recente de um grupo de países a tomar essa medida. Discursando na sede das Nações Unidas (ONU) em Nova York, o presidente Emmanuel Macron disse que "chegou a hora da paz" e que "nada justifica a guerra em curso em Gaza".

França e Arábia Saudita conduziram uma cúpula de um dia na Assembleia Geral da ONU focada em planos para uma solução de dois Estados (plano de paz entre palestinos e Israel, no qual um Estado palestino seria criado na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, com Jerusalém Oriental como capital). Alemanha, Itália e EUA, países do G7, não compareceram. Macron afirmou que Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra e San Marino também reconheceriam o Estado Palestino — após o Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal anunciarem o reconhecimento no domingo (21). A pressão internacional está aumentando sobre Israel devido à crise humanitária em Gaza e à construção de assentamentos na Cisjordânia.

Israel defendeu que o reconhecimento recompensaria o Hamas pelo ataque do grupo armado palestino ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 feitas reféns. Desde então, mais de 65.000 palestinos foram mortos por Israel, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. As forças israelenses estão atualmente realizando uma ofensiva terrestre com o objetivo de tomar o controle da Cidade de Gaza, onde viviam um milhão de pessoas e onde a fome foi confirmada no mês passado.

O líder francês disse na conferência que havia chegado a hora de parar a guerra e libertar os reféns israelenses mantidos pelo Hamas. Ele alertou para o "perigo de guerras sem fim" e disse que "o direito deve sempre prevalecer sobre a força". A comunidade internacional falhou em construir uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, disse ele, acrescentando:"Devemos fazer tudo ao nosso alcance para preservar a possibilidade de uma solução de dois Estados." O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, também se dirigiu à ONU, em nome do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Ele defendeu que a solução de dois Estados seria a única maneira de alcançar a paz duradoura na região. O secretário-geral da ONU, António Guterres, referiu-se à situação em Gaza como "moral, legal e politicamente intolerável" e afirmou que a solução de dois Estados é o "único caminho crível" para a paz entre israelenses e palestinos. O presidente palestino, Mahmoud Abbas — que foi impedido de comparecer pessoalmente à Assembleia Geral da ONU após os EUA revogarem seu visto e os de outras autoridades palestinas —, discursou na cúpula através de videoconferência.