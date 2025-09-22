EUA sancionam mulher de Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky

Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo

Governo do Donald Trump agora coloca sua mulher, Viviane Moraes, na lei que para impor sanções a graves violadores dos direitos humanos.

Reuters

O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (22/9) sanções contra a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Viviane Barci de Moraes foi sancionada, assim como o ministro, com a Lei Magnitsky, conforme publicado no site do Tesouro americano.