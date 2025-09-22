Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA sancionam mulher de Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky
Agência BBC

EUA sancionam mulher de Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky

Governo do Donald Trump agora coloca sua mulher, Viviane Moraes, na lei que para impor sanções a graves violadores dos direitos humanos.
Autor Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
Autor
Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Lula, Viviane Moraes e o ministro Alexandre de Moraes.
Reuters

O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (22/9) sanções contra a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Viviane Barci de Moraes foi sancionada, assim como o ministro, com a Lei Magnitsky, conforme publicado no site do Tesouro americano.

(Esta reportagem está sendo atualizada. Mais detalhes em breve)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar