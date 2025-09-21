Seletividade alimentar: 5 dicas para ajudar sua criança a 'comer de tudo'

Getty Images Se a sua mesa de jantar parece mais uma mesa de negociações do que de nutrição, você não está sozinho. Segundo o NHS, o serviço público britânico de saúde, mais da metade das crianças apresenta, em algum momento, exigências na hora de comer.

A nutricionista infantil Charlotte Stirling-Reed conversou com a BBC sobre as melhores formas de gerenciar a seletividade alimentar. Ela afirma que é importante que os pais não se culpem a respeito. "É realmente uma parte normal do desenvolvimento de muitas crianças", segundo ela. "Existem muitas famílias enfrentando isso. Não pense que é só com você porque não é." Getty Images 1. Deixe que eles escolham Pode parecer surpreendente, mas Stirling-Reed afirma que permitir à criança escolher o que quer comer, na verdade, pode incentivá-la a experimentar novos alimentos.

"Se a criança disser 'não quero comer isso', responder 'tudo bem' é uma postura muito mais útil", explica ela. À medida que a criança cresce, ela precisa tomar suas próprias decisões. Por isso, evitar reprimi-las pode ajudar. "As crianças querem autonomia e dizer a elas 'você não precisa comer isso', muitas vezes, pode permitir que elas decidam comer se tiverem escolha", segundo a nutricionista.

Stirling-Reed também sugere permitir que elas saiam da mesa quando quiserem. Para ela, prolongar o horário da refeição só piora a situação. Getty Images 2. Não rotule os alimentos como bons e ruins Rotular diferentes alimentos como bons ou ruins, em última análise, pode prejudicar o relacionamento da criança com o que ela come, segundo Stirling-Reed. "Tente ser neutro", orienta ela. "Evite dizer 'se você comer isso, você terá uma recompensa ou uma punição'. Ambas podem ter efeito muito negativo para as crianças."

Em vez disso, a nutricionista incentiva os pais a ensinar às crianças o equilíbrio. "Não precisamos depreciar este ou aquele alimento, mas podemos comer alguns deles com menos frequência do que outros." "Eu não teria a conversa sobre o que é mais saudável ou o que não é", afirma ela. "Eu demonstraria, mostraria a elas a moderação, a variedade e o equilíbrio."