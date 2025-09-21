Os tanques infláveis e armamentos '2D' usados pela Ucrânia para enganar a Rússia na guerra

Na Chasi Do alto, esses objetos parecem um obus M777, um lançador de mísseis Himars e um veículo Humvee usados pela Ucrânia Um vídeo que começou a espalhar em canais de mídia social russos pró-guerra em junho de 2023 mostrava aparentemente um drone destruindo um tanque ucraniano numa enorme explosão. Mas nem tudo é o que parece na guerra Rússia-Ucrânia.

Esse vídeo foi acompanhado por outra filmagem, desta vez feita por militares ucranianos, em que um soldado ri e aponta para os destroços em chamas, dizendo: "Eles atingiram meu tanque de madeira". O veículo era uma isca usada para enganar os russos. O artefato é um dos milhares de modelos em tamanho real de equipamento militar usados pela Ucrânia e pela Rússia para confundir o inimigo e fazê-lo desperdiçar munição, tempo e esforço. Na linha de frente, de pequenos radares e lançadores de granadas a jipes, caminhões, tanques e soldados, quase tudo ali pode ser falso. As imitações podem ser desmontáveis, infláveis, bidimensionais ou simular sinais de radar de um tanque ao refletir ondas de rádio.

Ruslan Klimenko, do grupo Na Chasi, afirma que seu grupo de voluntários produziu e entregou às forças ucranianas cerca de 160 modelos de M777. Segundo Klimenko, os exemplares podem ser montados na linha de frente em três minutos, por duas pessoas, sem ferramentas. "Não importa quantos sejam entregues, todos serão usados", disse à BBC. Pavlo Narozhny, de outro grupo de voluntários, Reaktyvna Poshta, afirma que entre 10 e 15 iscas de M777 estão em produção a todo momento.

As réplicas do Reaktyvna Poshta são feitos de madeira compensada, chegam desmontados em embalagens planas e custam cerca de 500 a 600 dólares (aproximadamente R$ 2.700 a R$ 3.200). Apate Os obuseiros M777 falsos são particularmente populares entre as tropas ucranianas A Rússia costuma mirá-los com drones kamikazes Lancet, que custam cerca de 35 mil dólares (cerca de R$ 190 mil). "Faça as contas", diz Narozhny. Uma das iscas M777, apelidada de Tolya, passou mais de um ano na linha de frente, sobrevivendo a ataques de pelo menos 14 drones Lancet, afirma Narozhny. E as tropas "continuam remontando com fita adesiva e parafusos, e ele volta para a linha de frente".