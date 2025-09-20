Cientistas identificam 'contador de quilometragem' do cérebro

Getty Images Soltos em uma pequena arena adaptada ao tamanho dos animais, os pesquisadores monitoraram uma região cerebral conhecida por sua importância na navegação e na memória Um grupo de cientistas conseguiu localizar, pela primeira vez, uma espécie de "contador de quilometragem" dentro do cérebro, ao registrar a atividade cerebral de ratos em movimento. Soltos em uma pequena arena adaptada ao tamanho dos animais, os pesquisadores monitoraram uma região cerebral conhecida por sua importância na navegação e na memória.

Eles observaram que células dessa área "disparam" em um padrão semelhante a um medidor de quilometragem de um carro (o chamado hodômetro), marcando tic-tac a cada poucos passos dados pelo animal. Um experimento complementar, no qual voluntários humanos caminharam por uma versão ampliada do teste usado com os ratos, sugeriu que o cérebro humano possui o mesmo mecanismo. O estudo, publicado na revista Current Biology, é o primeiro a demonstrar que o disparo regular das chamadas "grid cells" (células de grade) está diretamente ligado à capacidade de estimar corretamente a distância percorrida. Névoa cerebral Stephen Duncan Os cientistas criaram uma arena para treinar e testar a capacidade dos ratos de estimar a distância que correram "Imagine caminhar entre a cozinha e a sala de estar", disse o pesquisador-chefe, James Ainge, da Universidade de St Andrews (Escócia). "[Essas células] estão na parte do cérebro que fornece o mapa interno — a capacidade de se situar mentalmente no ambiente."

O estudo oferece pistas sobre o funcionamento desse mapa interno e sobre o que ocorre quando ele falha. Ao alterar o ambiente e interromper o som do marcador de quilometragem, ratos e humanos passam a errar a estimativa de distância. Na vida real, isso acontece no escuro ou quando a neblina baixa durante uma caminhada. Nesses casos, torna-se mais difícil avaliar a distância percorrida, porque o contador de distância deixa de funcionar de forma confiável. Para investigar o fenômeno, os pesquisadores treinaram ratos para percorrer uma distância fixa em uma arena retangular, recompensando-os com um pedaço de cereal de chocolate ao completarem corretamente o percurso e retornarem ao ponto de partida.

Quando os animais percorriam a distância correta, as células responsáveis por "contar a quilometragem" em seus cérebros disparavam regularmente — aproximadamente a cada 30 cm percorridos. "Quanto mais regular era o padrão de disparo, melhor os animais estimavam a distância necessária para obter a recompensa", explicou Ainge, da Universidade de St Andrews. Os cientistas conseguiram registrar o contador de quilometragem do cérebro, acompanhando o deslocamento do rato.

Quando a forma da arena foi alterada, o padrão de disparo tornou-se irregular e os ratos tiveram dificuldade em estimar a distância necessária antes de retornar à recompensa. Silvia Ventura O padrão de comportamento foi o mesmo em ratos e humanos, reforçando a confiança dos cientistas de que temos o mesmo medidor interno de distância no cérebro "É fascinante", disse Ainge. "Eles parecem subestimar cronicamente. Quando o sinal não é regular, param cedo demais." Os pesquisadores compararam a situação à perda repentina de marcos visuais em meio à neblina.