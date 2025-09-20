As rochas com manchas de leopardo que podem ter pistas sobre vida em Marte

NASA/JPL As rochas encontradas em Marte estão cobertas por marcas incomuns, parecidas com manchas de leopardo Rochas com características incomuns, descobertas em Marte, formam a evidência mais fascinante já encontrada sobre a possível existência de vida no planeta vermelho em um passado remoto. O robô Perseverance, da Nasa, encontrou argilitos em um leito de rio coberto de pó que apresentam marcas fascinantes. Os cientistas as chamam de manchas de leopardo e sementes de papoula.

Eles acreditam que estas marcas contêm minerais produzidos por reações químicas que podem ser associadas a antigos micróbios marcianos. Os estudiosos também consideram a possibilidade de que esses minerais sejam o resultado de processos geológicos naturais. Mas a Nasa afirmou, em entrevista coletiva, que as marcas podem ser os sinais mais claros de vida já encontrados no planeta. A descoberta é significativa. Ela atende aos critérios que a Nasa define como "potenciais bioassinaturas".

Isso significa que os minerais serão objeto de investigações mais profundas para determinar se sua origem é realmente biológica. "Nós não tínhamos nada como isso antes e, por isso, acho que é importante", declarou o cientista planetário Sanjeev Gupta, do Imperial College de Londres. Ele é um dos autores de um estudo sobre o assunto, publicado na revista Nature.

"Descobrimos características nas rochas que, se fossem vistas na Terra, poderiam ser explicadas pela biologia — por processos microbianos", explica ele. "Não estamos dizendo que encontramos vida, mas, sim, que elas realmente nos dão algo para irmos atrás." "É como observar um fóssil preservado. Talvez seja o resto de uma refeição, talvez aquela refeição tenha sido excretada e seja o que estamos vendo aqui", afirmou Nicola Fox, administrador associado da Nasa para a Diretoria de Missões Científicas, durante a entrevista coletiva. BBC A única forma de confirmar com total certeza se os minerais foram gerados por micróbios seria trazer as rochas para análise na Terra.

A Nasa e a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) propuseram uma missão de transporte de amostras de Marte, mas o futuro da empreitada ainda parece muito incerto. O orçamento da agência espacial americana enfrenta enormes cortes definidos pelo presidente Donald Trump para 2026. E um dos planos sendo cancelados é uma missão para retorno dessas amostras. NASA/JPL-CALTECH/MSSS/Reuters O robô Perseverance vem coletando amostras de Marte desde que começou a explorar o planeta vermelho Hoje em dia, Marte é um deserto frio e árido.