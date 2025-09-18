Talk show de Jimmy Kimmel, um dos mais longevos dos EUA, é suspenso após comentário sobre assassinato de Charlie Kirk

AFP via Getty Images Jimmy Kimmel não foi demitido, mas está suspenso por tempo indefinido A rede americana de televisão ABC suspendeu o apresentador Jimmy Kimmel e seu talk show noturno por tempo indeterminado devido a comentários sobre o assassinato do influenciador de direita Charlie Kirk. "Jimmy Kimmel Live! será suspenso por tempo indeterminado", disse um porta-voz da ABC, que pertence ao grupo Disney.

No início desta semana, Kimmel disse durante seu programa que a "gangue Maga (Make America Great Again, o movimento político conservador do presidente Donald Trump)" estava tentando ganhar pontos políticos com o assassinato de Kirk. A BBC tentou falar com Kimmel na saída do estúdio de televisão em Los Angeles, mas o apresentador não se manifestou. Comemorando o anúncio da suspensão do apresentador, Trump disse que essa é "uma ótima notícia para a América". O apresentador comanda o programa Jimmy Kimmel Live!, que vai ao ar à noite nos EUA. O programa é um talk show — combinando entrevistas de convidados famosos com monólogos cômicos sobre notícias da semana, tudo em frente a uma plateia. Apesar de fazer uma referência a "ao vivo" no título, o programa é gravado previamente.

No ar desde 2003, seu programa é o segundo talk show mais antigo com o mesmo apresentador na história da televisão americana, atrás apenas do The Tonight Show Starring Johnny Carson, que foi transmitido entre 1962 e 1992. 'Gangue Maga' Kimmel disse em seu monólogo de segunda à noite: "A gangue Maga está tentando desesperadamente caracterizar esse garoto que assassinou Charlie Kirk como algo diferente de um deles e fazendo tudo o que pode para ganhar pontos políticos com isso." O apresentador do programa noturno também criticou as bandeiras hasteadas a meio mastro em homenagem a Kirk e zombou da reação do presidente dos EUA, Donald Trump, ao atentado.

"Não é assim que um adulto lamenta o assassinato de alguém que ele chama de amigo. É assim que uma criança de quatro anos lamenta a morte de um peixinho dourado", disse Kimmel, que costuma ironizar Trump. No dia em que Kirk foi baleado, Kimmel se manifestou no Instagram condenando o ataque e enviando "amor" à família do ativista de 31 anos. Pouco depois de a ABC anunciar a suspensão de Kimmel, Trump escreveu em uma publicação nas redes sociais: "O programa Jimmy Kimmel Show, com seus índices de audiência sob pressão, foi CANCELADO. Parabéns à ABC por finalmente ter a coragem de fazer o que precisava ser feito."

Depois do anúncio, Kimmel deixou o estúdio do programa em Los Angeles sem fazer comentários. Pessoas que estavam na fila para participar da plateia ao vivo expressaram decepção com a suspensão. Janna Blackwell, que estava de férias, disse à BBC: "Isso está ficando ridículo e estúpido".