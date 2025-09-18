Qual a origem do fascínio de Trump pela família real britânica

Gavin Kent/Mirrorpix Em seu segundo livro, Donald Trump escreveu que seu único 'arrependimento no quesito mulheres' era nunca ter tido a oportunidade de cortejar a princesa Diana Enquanto a coroação da rainha Elizabeth 2ª era transmitida em salas de estar ao redor do mundo, um menino de seis anos de idade assistia atentamente a uma televisão preto e branco em sua casa, em Nova York. Sua mãe, de origem escocesa, estava fascinada diante da tela, sem sair do lugar o dia inteiro, naquele 2 de junho de 1953.

Aquele garoto era Donald Trump. Anos depois, já como empresário do setor imobiliário, Trump relatou, em seu livro Donald Trump - A Arte da Negociação, o impacto que o amor de sua mãe pela família real britânica teve sobre ele. Trump disse ter herdado "o senso de espetáculo" da mãe, a quem descreveu como "fascinada pela pompa e cerimônia, pela própria ideia de realeza e glamour". Essa profunda apreciação pela pompa e cerimônia — e seu próprio "senso de espetáculo" — estão em plena exibição durante sua segunda visita de Estado ao Reino Unido nesta semana, na qual Trump retornou ao Castelo de Windsor.

Donald Trump e a primeira-dama americana, Melania, chegaram ao Castelo de Windsor na quarta-feira (17/09), onde foram recebidos por William e Kate, príncipe e princesa de Gales, respectivamente. O convite do rei Charles 3º foi entregue pessoalmente pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, no Salão Oval da Casa Branca, em fevereiro, em um gesto visto como um apelo direto ao amor de Trump pela ostentação. O momento também tinha sua razão de ser: o governo britânico buscava concessões comerciais cruciais em meio ao aumento de tarifas. Getty Images O primeiro-ministro britânico Keir Starmer entrega ao presidente Trump um convite do rei Charles 3º no Salão Oval A visita de Trump ao Reino Unido é histórica por si só — ele é o único presidente a ser convidado para duas visitas de Estado, a primeira em 2019.

Em 2018, durante uma visita de trabalho ao Reino Unido, Trump conheceu a rainha Elizabeth 2ª no Castelo de Windsor, e disse que sua mãe, Mary Anne MacLeod Trump, estava sempre presente em seus pensamentos. Fiona Hill, ex-assessora de segurança nacional de Trump, observou em seu livro que o presidente americano frequentemente mencionava a admiração da mãe pela família real britânica. Segundo Hill, conhecer a rainha Elizabeth 2ª durante o primeiro mandato era uma obsessão dele, pois representava "o sinal máximo do que ele, Trump, havia conseguido na vida". Getty Images A mãe de Trump, Mary Anne MacLeod com a bebê Maryanne, irmã de Donald, em 1938, na Escócia Pouco depois desse encontro, Trump disse ao jornalista britânico Piers Morgan: "Eu estava chegando e perguntei [à primeira-dama Melania Trump]: 'Você consegue imaginar minha mãe vendo essa cena?' Castelo de Windsor."

O fascínio de Trump pela realeza britânica também ficou evidente no início de sua carreira, segundo pessoas que o cercavam na época. Wes Blackman, planejador urbano que trabalhou com Trump por dez anos na década de 1990 e ajudou a transformar o complexo de luxo de Mar-a-Lago em Palm Beach, na Flórida, em um clube privado, lembra do empresário tentando "despertar" interesse no clube ao mencionar o nome da princesa Diana como possível associada. Na época, Trump era visto como um outsider, e o jornal The Palm Beach Daily News citou socialites que estavam céticas quanto ao suposto interesse real no projeto de Trump.