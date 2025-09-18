O Lula em pleno aquecimento para a ONU que recebeu a BBC

Maxine Collins/BBC News Nos minutos que antecediam entrevista Lula parecia focado e dizia poucas palavras Luiz Inácio Lula da Silva entrou na biblioteca do Palácio da Alvorada atento à posição das câmeras e refletores montados pela equipe da BBC para sua entrevista. "Os livros estão aparecendo?"

"Estão, sim, presidente, quer ver aqui?", respondeu o fotógrafo Ricardo Stuckert, que acompanha Lula desde 2002 anos e é a última palavra sobre a imagem do presidente. Lula declinou de olhar os monitores, que, sim enquadravam o paredão de livros de capas duras vermelhas, azuis, verde-escuro. Nas prateleiras, clássicos e cânones, todo o Machado de Assis, muitos volumes do jurista Affonso Arinos, e destoando pela modernidade da lombada, um exemplar de "Os presidentes: a história dos que mandaram e desmandaram no Brasil, de Deodoro a Bolsonaro", do jornalista Rodrigo Vizeu. De terno azul marinho, camisa azul clara e uma gravata vermelha, Lula tinha o semblante descansado. Nas mãos, carregava uma pasta com o brasão da Presidência da República e páginas impressas de sua preparação para a entrevista.

Nos minutos que antecediam a conversa, negociada por meses e que fiz com a colega da BBC News, Ione Wells, Lula parecia focado. Poucas palavras. Tentei imitar o que vi muitos colegas veteranos em Brasília fazerem para tentar atraí-lo e quebrar o gelo: falei do Corinthians. "Nessa discussão de vistos, o senhor já está querendo naturalizar o Depay?", perguntei, meio sem jeito, citando o atacante holandês Memphis Depay, esperança da equipe alvo da paixão do presidente de retomar pujança.

"Não sei. Precisa jogar, né?". Lula não caiu. "Estamos prontos", disse o presidente.

A entrevista começa. Foi a primeira vez que Lula falou à imprensa internacional desde que seu principal adversário político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de tentativa de golpe de Estado e outros delitos. "Não é questão de política, é de justiça", diria em um momento, numa conversa em que pouquíssimas vezes chamou Bolsonaro pelo nome. Anistia para Bolsonaro? Nem pensar, ele prometeu vetar, se chegasse às suas mãos. Mas evitou dar a mesma resposta assertiva quando a pergunta foi: e para os condenados do 8 de janeiro, o senhor concordaria como uma anistia?